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Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий - РИА Новости, 08.10.2022
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Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий
Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий - РИА Новости, 08.10.2022
Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий
Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами, все учреждения работают в штатном режиме, заявил врио... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:38
2022-10-08T18:38
общество
евгений балицкий
россия
запорожская область
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами, все учреждения работают в штатном режиме, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарственными препаратами и ГСМ. В штатном режиме работают все учреждения, организации, предприятия. Полностью контролируется ситуация по безопасности и обеспеченности необходимым. Спекулятивный рост цен на фоне произошедшего будет жестко пресекаться", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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россия
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общество, евгений балицкий, россия, запорожская область
Общество, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область
18:38 08.10.2022
 
Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий

Балицкий заверил, что Запорожская область полностью обеспечена продуктами и лекарствами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Запорожской области
Российский флаг в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский флаг в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами, все учреждения работают в штатном режиме, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарственными препаратами и ГСМ. В штатном режиме работают все учреждения, организации, предприятия. Полностью контролируется ситуация по безопасности и обеспеченности необходимым. Спекулятивный рост цен на фоне произошедшего будет жестко пресекаться", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 10:04
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье
 
ОбществоЕвгений БалицкийРоссияЗапорожская область
 
 
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