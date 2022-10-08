https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822510208.html
Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий
Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий - РИА Новости, 08.10.2022
Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий
Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами, все учреждения работают в штатном режиме, заявил врио... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:38
2022-10-08T18:38
2022-10-08T18:38
общество
евгений балицкий
россия
запорожская область
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами, все учреждения работают в штатном режиме, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Запорожская область полностью обеспечена продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарственными препаратами и ГСМ. В штатном режиме работают все учреждения, организации, предприятия. Полностью контролируется ситуация по безопасности и обеспеченности необходимым. Спекулятивный рост цен на фоне произошедшего будет жестко пресекаться", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822423217.html
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общество, евгений балицкий, россия, запорожская область
Общество, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область
Запорожская область полностью обеспечена продовольствием, заверил Балицкий
Балицкий заверил, что Запорожская область полностью обеспечена продуктами и лекарствами