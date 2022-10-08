16:18 08.10.2022 (обновлено: 16:58 08.10.2022)
Власти Запорожской области ответили на санкции Японии в стиле хокку
Член совета администрации Запорожья Рогов в ответ на санкции Японии процитировал хокку
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов процитировал японское хокку, комментируя введенные против него санкции со стороны Токио.
Он отметил, что эти ограничительные меры не имеют смысла. По его словам, Запорожская область, будучи частью России, уверенно смотрит в будущее и ей не страшны "мелкие санкционные подлости".
Кроме того, действия Токио напомнили Рогову произведение японского поэта, основателя жанра хокку (хайку) Мацуо Басё.
"Запад ли, Восток… Везде холодный ветер студит мне спину. Так писал японский поэт. Сколько бы нам ни бросали в спину санкционные камни, мы обязательно выстоим, так как вернулись домой. А дома и стены лечат, как известно", — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что правительство одобрило новый санкционный список против физических и юридических лиц, "непосредственно связанных" с присоединением к России новых территорий. В этот перечень также попал и Владимир Рогов.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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