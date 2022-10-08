https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822423217.html

Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье

Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье - РИА Новости, 08.10.2022

Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье

Обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований мешают работе по восстановлению коммуникаций в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:04

2022-10-08T10:04

2022-10-08T10:04

евгений балицкий

запорожье

запорожская область

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований мешают работе по восстановлению коммуникаций в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий."Все коммуникации еще восстанавливаются, но пока еще мешают обстрелы", - сказал он.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822160131.html

запорожье

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

евгений балицкий, запорожье, запорожская область, общество