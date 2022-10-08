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Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье - РИА Новости, 08.10.2022
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Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье - РИА Новости, 08.10.2022
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье
Обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований мешают работе по восстановлению коммуникаций в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:04
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евгений балицкий
запорожье
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований мешают работе по восстановлению коммуникаций в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий."Все коммуникации еще восстанавливаются, но пока еще мешают обстрелы", - сказал он.
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евгений балицкий, запорожье, запорожская область, общество
Евгений Балицкий, Запорожье, Запорожская область, Общество
10:04 08.10.2022
 
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье

Врио губернатора Балицкий: восстановлению коммуникаций в Запорожье мешают обстрелы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований мешают работе по восстановлению коммуникаций в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.
"Все коммуникации еще восстанавливаются, но пока еще мешают обстрелы", - сказал он.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:01Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС
 
Евгений БалицкийЗапорожьеЗапорожская областьОбщество
 
 
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