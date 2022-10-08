https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822423217.html
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье - РИА Новости, 08.10.2022
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье
Обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований мешают работе по восстановлению коммуникаций в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:04
2022-10-08T10:04
2022-10-08T10:04
евгений балицкий
запорожье
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований мешают работе по восстановлению коммуникаций в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий."Все коммуникации еще восстанавливаются, но пока еще мешают обстрелы", - сказал он.
https://ria.ru/20221007/zaes-1822160131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожье, запорожская область, общество
Евгений Балицкий, Запорожье, Запорожская область, Общество
Балицкий рассказал о восстановлении коммуникаций в Запорожье
Врио губернатора Балицкий: восстановлению коммуникаций в Запорожье мешают обстрелы