Рейтинг@Mail.ru
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний - РИА Новости, 08.10.2022
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний
Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:32
2022-10-08T14:40
в мире
франция
exxon mobil
нормандия
гавр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822466499_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_853ef6623203bfedd21d4c449c79913f.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).Как отмечается, по данным CGT, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil."У нас около 70% забастовщиков", - цитирует агентство слова представителя CGT в ExxonMobil.Как заявил агентству другой представитель профсоюза Педро Афонсо, на НПЗ TotalEnergies в коммуне Фезен в отделе отгрузки на смене в 6 утра (7.00 мск) было "100% забастовщиков".Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фезен и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.
https://ria.ru/20221008/protest-1822456871.html
https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821202028.html
франция
нормандия
гавр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822466499_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_1e4a9e3c95d32e296cc529e87a3de822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, exxon mobil, нормандия, гавр
В мире, Франция, Exxon Mobil, Нормандия, Гавр
14:32 08.10.2022 (обновлено: 14:40 08.10.2022)
 
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний

Во Франции возобновились забастовки на объектах компаний TotalEnergies и ExxonMobil

© AFP 2022 / Lou BenoistУчастники акции протеста, организованной профсоюзом "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), около НПЗ ExxonMobil в Гавре, Франция
Участники акции протеста, организованной профсоюзом Всеобщая конфедерация труда (CGT), около НПЗ ExxonMobil в Гавре, Франция - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / Lou Benoist
Участники акции протеста, организованной профсоюзом "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), около НПЗ ExxonMobil в Гавре, Франция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).
Как отмечается, по данным CGT, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil.
Участники акции против использования ископаемого топлива в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 13:38
В Бельгии проходят акции против энергетической компании TotalEnergies
"У нас около 70% забастовщиков", - цитирует агентство слова представителя CGT в ExxonMobil.
Как заявил агентству другой представитель профсоюза Педро Афонсо, на НПЗ TotalEnergies в коммуне Фезен в отделе отгрузки на смене в 6 утра (7.00 мск) было "100% забастовщиков".
Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фезен и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.
В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.
Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 16:29
Во Франции на заправках TotalEnergies заканчивается бензин
 
В миреФранцияExxon MobilНормандияГавр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала