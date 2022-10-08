https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html

Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний

Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний - РИА Новости, 08.10.2022

Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний

Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:32

2022-10-08T14:32

2022-10-08T14:40

в мире

франция

exxon mobil

нормандия

гавр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822466499_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_853ef6623203bfedd21d4c449c79913f.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).Как отмечается, по данным CGT, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil."У нас около 70% забастовщиков", - цитирует агентство слова представителя CGT в ExxonMobil.Как заявил агентству другой представитель профсоюза Педро Афонсо, на НПЗ TotalEnergies в коммуне Фезен в отделе отгрузки на смене в 6 утра (7.00 мск) было "100% забастовщиков".Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фезен и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.

https://ria.ru/20221008/protest-1822456871.html

https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821202028.html

франция

нормандия

гавр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, exxon mobil, нормандия, гавр