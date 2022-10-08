https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний - РИА Новости, 08.10.2022
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний
Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:32
2022-10-08T14:32
2022-10-08T14:40
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франция
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).Как отмечается, по данным CGT, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil."У нас около 70% забастовщиков", - цитирует агентство слова представителя CGT в ExxonMobil.Как заявил агентству другой представитель профсоюза Педро Афонсо, на НПЗ TotalEnergies в коммуне Фезен в отделе отгрузки на смене в 6 утра (7.00 мск) было "100% забастовщиков".Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фезен и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.
https://ria.ru/20221008/protest-1822456871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, exxon mobil, нормандия, гавр
В мире, Франция, Exxon Mobil, Нормандия, Гавр
14:32 08.10.2022 (обновлено: 14:40 08.10.2022)
Во Франции начались забастовки у объектов энергетических компаний
Во Франции возобновились забастовки на объектах компаний TotalEnergies и ExxonMobil
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Забастовки во Франции возобновились на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).
Как отмечается, по данным CGT, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии
, а также два НПЗ ExxonMobil.
"У нас около 70% забастовщиков", - цитирует агентство слова представителя CGT в ExxonMobil.
Как заявил агентству другой представитель профсоюза Педро Афонсо, на НПЗ TotalEnergies в коммуне Фезен в отделе отгрузки на смене в 6 утра (7.00 мск) было "100% забастовщиков".
Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр
в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фезен и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.
В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.
Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.