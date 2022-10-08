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Япония соберет информацию о решении России по "Сахалину-1", сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2022
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Япония соберет информацию о решении России по "Сахалину-1", сообщили СМИ
Япония соберет информацию о решении России по "Сахалину-1", сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2022
Япония соберет информацию о решении России по "Сахалину-1", сообщили СМИ
Япония ведет сбор информации, чтобы определить влияние решения России по проекту "Сахалин-1", приводит телеканал NHK слова источника в министерстве экономики. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:41
2022-10-08T08:41
экономика
владимир путин
япония
россия
ближний восток
роснефть
g7
exxon mobil
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Япония ведет сбор информации, чтобы определить влияние решения России по проекту "Сахалин-1", приводит телеканал NHK слова источника в министерстве экономики.Президент РФ Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа президента РФ. Иностранные компании должны в течение месяца проинформировать Россию о том, намерены ли они продолжать участие в проекте с новым оператором."Это важный источник поставок за пределами Ближнего Востока. Неизменной остается важность доли в "Сахалин-1" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности", - сказал чиновник, уточнив, что Япония ведет сбор информации для определения влияния решения на страну.До данным за прошлый год, российские поставки составляют 3,6% импортируемой в Японию нефти. Япония, как и другие страны G7, ввела запрет на импорт российской нефти."В настоящее время нефть с "Сахалин-1" не импортируется в Японию", - сообщил чиновник.Ранее источник агентства Киодо в руководстве министерства экономики заявил, что проект "Сахалин-1" является по-прежнему важным с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов в Японию.Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет долей в 30% в проекте "Сахалин-1". В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и японская Sodeco (30%). В самой компании Sodeco 50% принадлежит правительству Японии.
https://ria.ru/20221007/sakhalin-1822382487.html
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экономика, владимир путин, япония, россия, ближний восток, роснефть, g7, exxon mobil
Экономика, Владимир Путин, Япония, Россия, Ближний Восток, Роснефть, G7, Exxon Mobil
08:41 08.10.2022
 
Япония соберет информацию о решении России по "Сахалину-1", сообщили СМИ

NHK: Япония соберет информацию о влиянии решения России по "Сахалину-1"

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Япония ведет сбор информации, чтобы определить влияние решения России по проекту "Сахалин-1", приводит телеканал NHK слова источника в министерстве экономики.
Президент РФ Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа президента РФ. Иностранные компании должны в течение месяца проинформировать Россию о том, намерены ли они продолжать участие в проекте с новым оператором.
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"Это важный источник поставок за пределами Ближнего Востока. Неизменной остается важность доли в "Сахалин-1" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности", - сказал чиновник, уточнив, что Япония ведет сбор информации для определения влияния решения на страну.
До данным за прошлый год, российские поставки составляют 3,6% импортируемой в Японию нефти. Япония, как и другие страны G7, ввела запрет на импорт российской нефти.
"В настоящее время нефть с "Сахалин-1" не импортируется в Японию", - сообщил чиновник.
Ранее источник агентства Киодо в руководстве министерства экономики заявил, что проект "Сахалин-1" является по-прежнему важным с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов в Японию.
Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет долей в 30% в проекте "Сахалин-1". В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и японская Sodeco (30%). В самой компании Sodeco 50% принадлежит правительству Японии.
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Правительству поручили создать российского оператора проекта "Сахалин-1"
 
ЭкономикаВладимир ПутинЯпонияРоссияБлижний ВостокРоснефтьG7Exxon Mobil
 
 
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