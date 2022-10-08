Япония соберет информацию о решении России по "Сахалину-1", сообщили СМИ
NHK: Япония соберет информацию о влиянии решения России по "Сахалину-1"
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Япония ведет сбор информации, чтобы определить влияние решения России по проекту "Сахалин-1", приводит телеканал NHK слова источника в министерстве экономики.
Президент РФ Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа президента РФ. Иностранные компании должны в течение месяца проинформировать Россию о том, намерены ли они продолжать участие в проекте с новым оператором.
"Это важный источник поставок за пределами Ближнего Востока. Неизменной остается важность доли в "Сахалин-1" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности", - сказал чиновник, уточнив, что Япония ведет сбор информации для определения влияния решения на страну.
До данным за прошлый год, российские поставки составляют 3,6% импортируемой в Японию нефти. Япония, как и другие страны G7, ввела запрет на импорт российской нефти.
"В настоящее время нефть с "Сахалин-1" не импортируется в Японию", - сообщил чиновник.
Ранее источник агентства Киодо в руководстве министерства экономики заявил, что проект "Сахалин-1" является по-прежнему важным с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов в Японию.
Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет долей в 30% в проекте "Сахалин-1". В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и японская Sodeco (30%). В самой компании Sodeco 50% принадлежит правительству Японии.