Выставка об истории шоколада открылась в Москве
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВыставка об истории шоколада в Москве
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Выставка, посвященная истории шоколада, открылась в Москве в Мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция "Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века" организована при участии столичной фабрики "Красный Октябрь". Значительная часть выставки посвящена советскому ученому Юрию Кнорозову, который первым в мире расшифровал письмена древних майя. Из текстов индейцев стало известно об особенностях выращивания какао-бобов.
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель ДИПП Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
"История шоколада в России насчитывает уже несколько веков. Москва всегда была и остается одним из крупнейших центров производства сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика "Красный Октябрь" и Мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Экспозиция открыта до 31 октября", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что на выставке представлены уникальные экспонаты Музея истории шоколада, в том числе керамика майя, архивные фотографии и винтажные шоколадки. Для детей подготовлены различные конкурсы и мастер-классы – юных посетителей научат писать слово "шоколад" иероглифами майя.
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВыставка об истории шоколада в Москве
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Выставка об истории шоколада в Москве