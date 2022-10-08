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Выставка об истории шоколада открылась в Москве - РИА Новости, 08.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Выставка об истории шоколада открылась в Москве
Выставка об истории шоколада открылась в Москве - РИА Новости, 08.10.2022
Выставка об истории шоколада открылась в Москве
Выставка, посвященная истории шоколада, открылась в Москве в Мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:18
2022-10-08T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
юрий кнорозов
владислав овчинский
москва
россия
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Выставка, посвященная истории шоколада, открылась в Москве в Мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Экспозиция "Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века" организована при участии столичной фабрики "Красный Октябрь". Значительная часть выставки посвящена советскому ученому Юрию Кнорозову, который первым в мире расшифровал письмена древних майя. Из текстов индейцев стало известно об особенностях выращивания какао-бобов."История шоколада в России насчитывает уже несколько веков. Москва всегда была и остается одним из крупнейших центров производства сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика "Красный Октябрь" и Мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Экспозиция открыта до 31 октября", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что на выставке представлены уникальные экспонаты Музея истории шоколада, в том числе керамика майя, архивные фотографии и винтажные шоколадки. Для детей подготовлены различные конкурсы и мастер-классы – юных посетителей научат писать слово "шоколад" иероглифами майя.
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юрий кнорозов, владислав овчинский, москва, россия, российский государственный гуманитарный университет
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Юрий Кнорозов, Владислав Овчинский, Москва, Россия, Российский государственный гуманитарный университет
09:18 08.10.2022
 

Выставка об истории шоколада открылась в Москве

© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВыставка об истории шоколада в Москве
Выставка об истории шоколада в Москве
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Выставка, посвященная истории шоколада, открылась в Москве в Мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция "Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века" организована при участии столичной фабрики "Красный Октябрь". Значительная часть выставки посвящена советскому ученому Юрию Кнорозову, который первым в мире расшифровал письмена древних майя. Из текстов индейцев стало известно об особенностях выращивания какао-бобов.
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель ДИПП Владислав Овчинский
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
"История шоколада в России насчитывает уже несколько веков. Москва всегда была и остается одним из крупнейших центров производства сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика "Красный Октябрь" и Мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Экспозиция открыта до 31 октября", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что на выставке представлены уникальные экспонаты Музея истории шоколада, в том числе керамика майя, архивные фотографии и винтажные шоколадки. Для детей подготовлены различные конкурсы и мастер-классы – юных посетителей научат писать слово "шоколад" иероглифами майя.
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВыставка об истории шоколада в Москве
Выставка об истории шоколада в Москве
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Выставка об истории шоколада в Москве
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЮрий КнорозовВладислав ОвчинскийМоскваРоссияРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
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