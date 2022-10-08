https://ria.ru/20221008/vystavka-1822388859.html

Выставка об истории шоколада открылась в Москве

Выставка об истории шоколада открылась в Москве - РИА Новости, 08.10.2022

Выставка об истории шоколада открылась в Москве

Выставка, посвященная истории шоколада, открылась в Москве в Мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:18

2022-10-08T09:18

2022-10-08T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

юрий кнорозов

владислав овчинский

москва

россия

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Выставка, посвященная истории шоколада, открылась в Москве в Мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Экспозиция "Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века" организована при участии столичной фабрики "Красный Октябрь". Значительная часть выставки посвящена советскому ученому Юрию Кнорозову, который первым в мире расшифровал письмена древних майя. Из текстов индейцев стало известно об особенностях выращивания какао-бобов."История шоколада в России насчитывает уже несколько веков. Москва всегда была и остается одним из крупнейших центров производства сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика "Красный Октябрь" и Мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Экспозиция открыта до 31 октября", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что на выставке представлены уникальные экспонаты Музея истории шоколада, в том числе керамика майя, архивные фотографии и винтажные шоколадки. Для детей подготовлены различные конкурсы и мастер-классы – юных посетителей научат писать слово "шоколад" иероглифами майя.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий кнорозов, владислав овчинский, москва, россия, российский государственный гуманитарный университет