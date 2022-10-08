https://ria.ru/20221008/voyna-1822443696.html

Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров

Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров

Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:17

2022-10-08T12:17

2022-10-08T12:17

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_0:0:3545:1994_1920x0_80_0_0_97ce5dc9348960876c6d35655877f54c.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты" .В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20221007/mid-1822378696.html

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822384043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика