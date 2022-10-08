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Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров
Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров
Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:17
2022-10-08T12:17
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты" .В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20221007/mid-1822378696.html
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сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
12:17 08.10.2022
 
Москва выступает за недопустимость ядерной войны, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты" .
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 21:29
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России
 
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