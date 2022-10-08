https://ria.ru/20221008/vosstanovlenie-1822546726.html

Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T23:10

2022-10-08T23:10

2022-10-08T23:10

марат хуснуллин

россия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту.Вице-премьер также заявил, что будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению Крымского моста, оперативно решать все возникающие вопросы."Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы". - добавил Хуснуллин.

https://ria.ru/20221008/most-1822542905.html

россия

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марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту