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Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:10
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марат хуснуллин
россия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту.Вице-премьер также заявил, что будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению Крымского моста, оперативно решать все возникающие вопросы."Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы". - добавил Хуснуллин.
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марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту
Марат Хуснуллин, Россия, ЧП на Крымском мосту
23:10 08.10.2022
 
Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста в течение суток

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время пресс-подхода в Крыму
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время пресс-подхода в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время пресс-подхода в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту.
"Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ", - написал Хуснуллин в совем Telegram-канале.
Вице-премьер также заявил, что будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению Крымского моста, оперативно решать все возникающие вопросы.
"Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы". - добавил Хуснуллин.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 22:19
Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста
 
Марат ХуснуллинРоссияЧП на Крымском мосту
 
 
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