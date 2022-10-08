https://ria.ru/20221008/vosstanovlenie-1822515250.html

Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, чтобы будут найдены все необходимые решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:06

2022-10-08T19:06

2022-10-08T21:31

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

происшествия

россия

национальный антитеррористический комитет рф

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, чтобы будут найдены все необходимые решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста.В субботу утром на Крымском мосту, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи цистерн с топливом. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета переправы. В комитете отметили, что арка над судоходной частью моста не повреждена. По предварительным данным местных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф