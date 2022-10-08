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Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, чтобы будут найдены все необходимые решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:06
2022-10-08T21:31
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
происшествия
россия
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, чтобы будут найдены все необходимые решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста.В субботу утром на Крымском мосту, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи цистерн с топливом. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета переправы. В комитете отметили, что арка над судоходной частью моста не повреждена. По предварительным данным местных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Происшествия, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ
19:06 08.10.2022 (обновлено: 21:31 08.10.2022)
 
Хуснуллин рассказал о работе комиссии по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин: комиссия найдет решения для быстрого восстановления работы Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЧП на Крымском мосту. Архивное фото
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, чтобы будут найдены все необходимые решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста.
"Комиссия работает, проблем никаких не вижу, сейчас подробно всех заслушаем (на совещании). Я думаю, что все вопросы и решения найдем, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста. Уже восстановлено (автомобильное) сообщение, никаких рисков нет". - сказал Хуснуллин журналистам.
В субботу утром на Крымском мосту, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи цистерн с топливом. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета переправы. В комитете отметили, что арка над судоходной частью моста не повреждена. По предварительным данным местных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:46
Взрыв на Крымском мосту
 
ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинПроисшествияРоссияНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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