https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html

Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа

Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа - РИА Новости, 08.10.2022

Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа

Назальную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно сочетать с вакцинацией против гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:20

2022-10-08T14:20

2022-10-08T14:20

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общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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вакцинация

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КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости. Назальную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно сочетать с вакцинацией против гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Население действительно лучше воспринимает (назальную вакцину) - чем делать инъекцию, проще ввести вакцину интараназально... Ее можно сочетать одновременно с вакциной против гриппа", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в Кемеровской области активно ведется вакцинация против гриппа и коронавируса. В регион поступили насадки для введения назальной вакцины, отметил министр.

https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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