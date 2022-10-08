https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа - РИА Новости, 08.10.2022
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа
Назальную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно сочетать с вакцинацией против гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:20
2022-10-08T14:20
2022-10-08T14:20
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КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости. Назальную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно сочетать с вакцинацией против гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Население действительно лучше воспринимает (назальную вакцину) - чем делать инъекцию, проще ввести вакцину интараназально... Ее можно сочетать одновременно с вакциной против гриппа", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в Кемеровской области активно ведется вакцинация против гриппа и коронавируса. В регион поступили насадки для введения назальной вакцины, отметил министр.
https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа
Мурашко: назальную вакцинацию от коронавируса можно сочетать с вакцинацией против гриппа