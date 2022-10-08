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Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа - РИА Новости, 08.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа - РИА Новости, 08.10.2022
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа
Назальную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно сочетать с вакцинацией против гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:20
2022-10-08T14:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
кемеровская область
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
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КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости. Назальную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно сочетать с вакцинацией против гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Население действительно лучше воспринимает (назальную вакцину) - чем делать инъекцию, проще ввести вакцину интараназально... Ее можно сочетать одновременно с вакциной против гриппа", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в Кемеровской области активно ведется вакцинация против гриппа и коронавируса. В регион поступили насадки для введения назальной вакцины, отметил министр.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, кемеровская область, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, грипп
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Кемеровская область, Вакцинация россиян от COVID-19, Вакцинация, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Грипп
14:20 08.10.2022
 
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа

Мурашко: назальную вакцинацию от коронавируса можно сочетать с вакцинацией против гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Шприц с лекарством. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости. Назальную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно сочетать с вакцинацией против гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Население действительно лучше воспринимает (назальную вакцину) - чем делать инъекцию, проще ввести вакцину интараназально... Ее можно сочетать одновременно с вакциной против гриппа", - сказал Мурашко журналистам.
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Он уточнил, что в Кемеровской области активно ведется вакцинация против гриппа и коронавируса. В регион поступили насадки для введения назальной вакцины, отметил министр.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКемеровская областьВакцинация россиян от COVID-19ВакцинацияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрипп
 
 
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