https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822444254.html

Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ

Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ - РИА Новости, 08.10.2022

Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ

Турция может рассмотреть закупку истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon ("Тайфун") в случае провала сделки с американскими F-16, пишет в субботу... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:19

2022-10-08T12:19

2022-10-08T12:19

в мире

хулуси акар

ибрагим калын

бен уоллес

великобритания

сша

турция

конгресс сша

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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Турция может рассмотреть закупку истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon ("Тайфун") в случае провала сделки с американскими F-16, пишет в субботу газета Yeni Akit.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар, отправившийся в Великобританию в качестве официального гостя министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, посетил авиабазу RAF Coningsby. Во время посещения авиабазы Акар осмотрел истребитель Eurofighter Typhoon. Визит Акара напомнил заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына о том, что Typhoon будет в повестке Анкары, если американские F-16 не поступят на вооружение. Внимательное изучение самолетов министром Акаром укрепило заявления об альтернативе F-16", - пишет издание.Оно также напомнило, что между Турцией и США ведутся переговоры о закупке и модернизации истребителей F-16."После затягивания процесса и привязки возможной продажи со стороны США к определенным условиям, Турция дала понять, что может рассмотреть альтернативные варианты в этом отношении. После заявления Ибрагима Калына о том, что Турция никогда не останется без альтернатив, осмотр министром Хулуси Акаром истребителя Eurofighter Typhoon усилил заявления о том, что Турция может закупить эти истребители", - отмечает газета.

https://ria.ru/20220813/turtsiya-1809327066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/turtsiya-1797501637.html

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сша

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хулуси акар, ибрагим калын, бен уоллес, великобритания, сша, турция, конгресс сша, f-16, eurofighter typhoon, f-35