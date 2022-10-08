Рейтинг@Mail.ru
Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822444254.html
Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ
Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ - РИА Новости, 08.10.2022
Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ
Турция может рассмотреть закупку истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon ("Тайфун") в случае провала сделки с американскими F-16, пишет в субботу... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:19
2022-10-08T12:19
в мире
хулуси акар
ибрагим калын
бен уоллес
великобритания
сша
турция
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100572/46/1005724647_0:26:801:476_1920x0_80_0_0_4b9f6808daac8ed16c2a34861c179b54.jpg
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Турция может рассмотреть закупку истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon ("Тайфун") в случае провала сделки с американскими F-16, пишет в субботу газета Yeni Akit.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар, отправившийся в Великобританию в качестве официального гостя министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, посетил авиабазу RAF Coningsby. Во время посещения авиабазы Акар осмотрел истребитель Eurofighter Typhoon. Визит Акара напомнил заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына о том, что Typhoon будет в повестке Анкары, если американские F-16 не поступят на вооружение. Внимательное изучение самолетов министром Акаром укрепило заявления об альтернативе F-16", - пишет издание.Оно также напомнило, что между Турцией и США ведутся переговоры о закупке и модернизации истребителей F-16."После затягивания процесса и привязки возможной продажи со стороны США к определенным условиям, Турция дала понять, что может рассмотреть альтернативные варианты в этом отношении. После заявления Ибрагима Калына о том, что Турция никогда не останется без альтернатив, осмотр министром Хулуси Акаром истребителя Eurofighter Typhoon усилил заявления о том, что Турция может закупить эти истребители", - отмечает газета.
https://ria.ru/20220813/turtsiya-1809327066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/turtsiya-1797501637.html
великобритания
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100572/46/1005724647_28:0:695:500_1920x0_80_0_0_3cda156b4191d5c8d2ca66425d7f7df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хулуси акар, ибрагим калын, бен уоллес, великобритания, сша, турция, конгресс сша, f-16, eurofighter typhoon, f-35
В мире, Хулуси Акар, Ибрагим Калын, Бен Уоллес, Великобритания, США, Турция, Конгресс США, F-16, Eurofighter Typhoon, F-35
12:19 08.10.2022
 
Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ

Yeni Akit: Турция может рассмотреть закупку Typhoon в случае провала сделки с F-16

© Фото : Bundesheer/Markus ZinnerИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Bundesheer/Markus Zinner
Истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Турция может рассмотреть закупку истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon ("Тайфун") в случае провала сделки с американскими F-16, пишет в субботу газета Yeni Akit.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:05
Турция требует у США скорее решить вопрос по истребителям F-16, пишут СМИ
"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар, отправившийся в Великобританию в качестве официального гостя министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, посетил авиабазу RAF Coningsby. Во время посещения авиабазы Акар осмотрел истребитель Eurofighter Typhoon. Визит Акара напомнил заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына о том, что Typhoon будет в повестке Анкары, если американские F-16 не поступят на вооружение. Внимательное изучение самолетов министром Акаром укрепило заявления об альтернативе F-16", - пишет издание.
Оно также напомнило, что между Турцией и США ведутся переговоры о закупке и модернизации истребителей F-16.
"После затягивания процесса и привязки возможной продажи со стороны США к определенным условиям, Турция дала понять, что может рассмотреть альтернативные варианты в этом отношении. После заявления Ибрагима Калына о том, что Турция никогда не останется без альтернатив, осмотр министром Хулуси Акаром истребителя Eurofighter Typhoon усилил заявления о том, что Турция может закупить эти истребители", - отмечает газета.
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:15В мире
В Турции нашли замену американским истребителям F-16
 
В миреХулуси АкарИбрагим КалынБен УоллесВеликобританияСШАТурцияКонгресс СШАF-16Eurofighter TyphoonF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала