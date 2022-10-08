Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ
Yeni Akit: Турция может рассмотреть закупку Typhoon в случае провала сделки с F-16
Истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Турция может рассмотреть закупку истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon ("Тайфун") в случае провала сделки с американскими F-16, пишет в субботу газета Yeni Akit.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар, отправившийся в Великобританию в качестве официального гостя министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, посетил авиабазу RAF Coningsby. Во время посещения авиабазы Акар осмотрел истребитель Eurofighter Typhoon. Визит Акара напомнил заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына о том, что Typhoon будет в повестке Анкары, если американские F-16 не поступят на вооружение. Внимательное изучение самолетов министром Акаром укрепило заявления об альтернативе F-16", - пишет издание.
Оно также напомнило, что между Турцией и США ведутся переговоры о закупке и модернизации истребителей F-16.
"После затягивания процесса и привязки возможной продажи со стороны США к определенным условиям, Турция дала понять, что может рассмотреть альтернативные варианты в этом отношении. После заявления Ибрагима Калына о том, что Турция никогда не останется без альтернатив, осмотр министром Хулуси Акаром истребителя Eurofighter Typhoon усилил заявления о том, что Турция может закупить эти истребители", - отмечает газета.