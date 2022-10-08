https://ria.ru/20221008/turizm-1822429057.html
Отельеры Крыма продлят пребывание туристов из-за закрытия моста
Отельеры Крыма продлят пребывание туристов из-за закрытия моста - РИА Новости, 08.10.2022
Отельеры Крыма продлят пребывание туристов из-за закрытия моста
Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения в связи с перекрытием Крымского моста, сообщает пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:47
2022-10-08T10:47
2022-10-08T10:47
туризм
сергей аксенов (политик)
национальный антитеррористический комитет рф
общество
чп на крымском мосту
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения в связи с перекрытием Крымского моста, сообщает пресс-служба минкурортов республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в средствах размещения. Все затраты будут компенсированы за счет республики."Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/krym-1822421135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), национальный антитеррористический комитет рф, общество, чп на крымском мосту, туризм, новости - туризм
Туризм, Сергей Аксенов (политик), Национальный антитеррористический комитет РФ, Общество, ЧП на Крымском мосту, Туризм, Новости - Туризм
Отельеры Крыма продлят пребывание туристов из-за закрытия моста
Минкурортов Крыма: отельеры полуострова продлят пребывание туристов из-за закрытия моста