13:45 08.10.2022 (обновлено: 14:28 08.10.2022)
Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму
Вице-премьер Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся сейчас в Крыму
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму", - сказал собеседник агентству.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.