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Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
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Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму
Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, заявили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:45
2022-10-08T14:28
туризм
дмитрий чернышенко
новости - туризм
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму", - сказал собеседник агентству.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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дмитрий чернышенко, новости - туризм, республика крым, чп на крымском мосту
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
13:45 08.10.2022 (обновлено: 14:28 08.10.2022)
 
Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму

Вице-премьер Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся сейчас в Крыму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму", - сказал собеседник агентству.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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