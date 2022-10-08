https://ria.ru/20221008/turisty-1822458106.html

Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму

Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022

Чернышенко поручил поддержать туристов, находящихся в Крыму

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, заявили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:45

2022-10-08T13:45

2022-10-08T14:28

туризм

дмитрий чернышенко

новости - туризм

республика крым

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму", - сказал собеседник агентству.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, новости - туризм, республика крым, чп на крымском мосту