https://ria.ru/20221008/turisty-1822444969.html
Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки
Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки - РИА Новости, 08.10.2022
Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки
Всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:23
2022-10-08T12:23
2022-10-08T12:47
туризм
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Прошу всех гостей Крыма набраться терпения. Мы договорились, что сегодня поездов не будет, просьба не прибывать (на вокзалы). Договорились о том, что компенсируем полностью стоимость билетов", - сказал Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале."Я обратился к отельерам, чтобы всем, у кого сегодня заканчивался срок (отдыха), на сутки всем продлили (проживание – ред.) за счет республиканского бюджета. С гостей денег не брать, отели получат компенсацию из республиканского бюджета", - подчеркнул глава Крыма.
https://ria.ru/20221008/krym-1822444756.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
12:23 08.10.2022 (обновлено: 12:47 08.10.2022)
Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки
Аксенов: туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Прошу всех гостей Крыма набраться терпения. Мы договорились, что сегодня поездов не будет, просьба не прибывать (на вокзалы). Договорились о том, что компенсируем полностью стоимость билетов", - сказал Аксенов
на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Я обратился к отельерам, чтобы всем, у кого сегодня заканчивался срок (отдыха), на сутки всем продлили (проживание – ред.) за счет республиканского бюджета. С гостей денег не брать, отели получат компенсацию из республиканского бюджета", - подчеркнул глава Крыма.