https://ria.ru/20221008/turisty-1822444969.html

Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки

Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки - РИА Новости, 08.10.2022

Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях на сутки

Всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:23

2022-10-08T12:23

2022-10-08T12:47

туризм

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

республика крым

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Прошу всех гостей Крыма набраться терпения. Мы договорились, что сегодня поездов не будет, просьба не прибывать (на вокзалы). Договорились о том, что компенсируем полностью стоимость билетов", - сказал Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале."Я обратился к отельерам, чтобы всем, у кого сегодня заканчивался срок (отдыха), на сутки всем продлили (проживание – ред.) за счет республиканского бюджета. С гостей денег не брать, отели получат компенсацию из республиканского бюджета", - подчеркнул глава Крыма.

https://ria.ru/20221008/krym-1822444756.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, чп на крымском мосту