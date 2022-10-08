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СМИ: Британия испугалась "минирований" своих трубопроводов Россией - РИА Новости, 08.10.2022
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СМИ: Британия испугалась "минирований" своих трубопроводов Россией
СМИ: Британия испугалась "минирований" своих трубопроводов Россией - РИА Новости, 08.10.2022
СМИ: Британия испугалась "минирований" своих трубопроводов Россией
Власти Британии распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, выражая опасения, что их якобы могла "заминировать" Россия, сообщает газета... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T05:18
2022-10-08T06:04
в мире
бен уоллес
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
андрей келин
россия
лондон
газпром
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти Британии распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, выражая опасения, что их якобы могла "заминировать" Россия, сообщает газета Daily Mail.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. РФ настаивает на международном расследовании терактов. В посольстве РФ в Дании отмечали, что Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" нанесен значительный ущерб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих поставок, что же касается выгодоприобретателей от произошедшего, то США выгодно продавать дорогой СПГ, плюс есть страны, технологически способные к такой диверсии."Министры (Британии - ред.) попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины", - говорится в сообщении издания.Согласно источнику в британском правительстве, "все" наблюдают за датским расследованием теракта на "Северных потоках". "Была ли это непосредственная атака? Или мины были установлены заранее, и их взорвали дистанционно? Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где еще могли быть установлены мины", - заявляет источник.По его утверждению, несколько лет Лондон наблюдал "подозрительную активность российских подлодок" вокруг своей подводной инфраструктуры.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток". Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что возражения Лондона против участия РФ в расследовании не обоснованы. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод говорил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/sevpotok-1821568355.html
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в мире, бен уоллес, дмитрий песков (спецпредставитель президента), андрей келин, россия, лондон, газпром
В мире, Бен Уоллес, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Андрей Келин, Россия, Лондон, Газпром
05:18 08.10.2022 (обновлено: 06:04 08.10.2022)
 
СМИ: Британия испугалась "минирований" своих трубопроводов Россией

Daily Mail: Британия обследует трубопроводы из-за опасений минирования со стороны России

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2"
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти Британии распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, выражая опасения, что их якобы могла "заминировать" Россия, сообщает газета Daily Mail.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. РФ настаивает на международном расследовании терактов. В посольстве РФ в Дании отмечали, что Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" нанесен значительный ущерб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих поставок, что же касается выгодоприобретателей от произошедшего, то США выгодно продавать дорогой СПГ, плюс есть страны, технологически способные к такой диверсии.
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Взрывы на газопроводах: диверсия – самая популярная гипотеза
"Министры (Британии - ред.) попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины", - говорится в сообщении издания.
Согласно источнику в британском правительстве, "все" наблюдают за датским расследованием теракта на "Северных потоках". "Была ли это непосредственная атака? Или мины были установлены заранее, и их взорвали дистанционно? Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где еще могли быть установлены мины", - заявляет источник.
По его утверждению, несколько лет Лондон наблюдал "подозрительную активность российских подлодок" вокруг своей подводной инфраструктуры.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток". Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что возражения Лондона против участия РФ в расследовании не обоснованы. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод говорил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.
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