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Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров
Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров
Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, нанесен серьезный ущерб РФ и энергобезопасности Европы, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:06
2022-10-08T12:11
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, нанесен серьезный ущерб РФ и энергобезопасности Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Эта ситуация носит беспрецедентный характер. В результате инцидента пострадала критическая инфраструктура. Нанесен серьезный ущерб интересам России и энергобезопасности Европы. Сейчас важно провести объективное, всестороннее разбирательство с участием нашей страны и установить истинные причины произошедшего", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты".По его словам, ответ на вопрос, кому выгодно такое развитие событий, очевиден: в первую очередь, США и их поставщикам дорогого заокеанского СПГ, "заинтересованным в силовом вытеснении конкурентов с европейского газового рынка".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20221007/samolet-razvedchik-1822394307.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
12:06 08.10.2022 (обновлено: 12:11 08.10.2022)
 
Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил о беспрецедентном характере теракта на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, нанесен серьезный ущерб РФ и энергобезопасности Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Эта ситуация носит беспрецедентный характер. В результате инцидента пострадала критическая инфраструктура. Нанесен серьезный ущерб интересам России и энергобезопасности Европы. Сейчас важно провести объективное, всестороннее разбирательство с участием нашей страны и установить истинные причины произошедшего", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, ответ на вопрос, кому выгодно такое развитие событий, очевиден: в первую очередь, США и их поставщикам дорогого заокеанского СПГ, "заинтересованным в силовом вытеснении конкурентов с европейского газового рынка".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Мониторинг утечки газа в Северных потоках. Съемка космического аппарата
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"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Северный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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