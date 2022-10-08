https://ria.ru/20221008/terakt-1822442265.html

Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров

Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, заявил Лавров

Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, нанесен серьезный ущерб РФ и энергобезопасности Европы, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:06

2022-10-08T12:06

2022-10-08T12:11

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, нанесен серьезный ущерб РФ и энергобезопасности Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Эта ситуация носит беспрецедентный характер. В результате инцидента пострадала критическая инфраструктура. Нанесен серьезный ущерб интересам России и энергобезопасности Европы. Сейчас важно провести объективное, всестороннее разбирательство с участием нашей страны и установить истинные причины произошедшего", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты".По его словам, ответ на вопрос, кому выгодно такое развитие событий, очевиден: в первую очередь, США и их поставщикам дорогого заокеанского СПГ, "заинтересованным в силовом вытеснении конкурентов с европейского газового рынка".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221007/samolet-razvedchik-1822394307.html

https://ria.ru/20221006/potok-1821956331.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"