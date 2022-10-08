https://ria.ru/20221008/sudokhodstvo-1822409973.html
Судоходство в Керченском проливе не останавливалось
Судоходство в Керченском проливе не останавливалось - РИА Новости, 08.10.2022
Судоходство в Керченском проливе не останавливалось
Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:53
2022-10-08T07:53
2022-10-08T08:44
керченский пролив
происшествия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в "Крымской Железной дороге"."Судоходство в керченском проливе не приостанавливалось", – сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210420/kerchenskiy-1729064854.html
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керченский пролив, происшествия, чп на крымском мосту
Керченский пролив, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
07:53 08.10.2022 (обновлено: 08:44 08.10.2022)
Судоходство в Керченском проливе не останавливалось
Судоходство в Керченском проливе не останавливалось, сообщили в Росморречфлоте