https://ria.ru/20221008/sudokhodstvo-1822409973.html

Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Судоходство в Керченском проливе не останавливалось - РИА Новости, 08.10.2022

Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:53

2022-10-08T07:53

2022-10-08T08:44

керченский пролив

происшествия

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в "Крымской Железной дороге"."Судоходство в керченском проливе не приостанавливалось", – сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210420/kerchenskiy-1729064854.html

керченский пролив

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керченский пролив, происшествия, чп на крымском мосту