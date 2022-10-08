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Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского - РИА Новости, 08.10.2022
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Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского
Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского - РИА Новости, 08.10.2022
Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского
США должны как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине, такое мнение в статье для издания The Epoch Times высказал аналитик Джош Хаммер. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:34
2022-10-08T07:57
в мире
джо байден
владимир путин
украина
сша
нато
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США должны как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине, такое мнение в статье для издания The Epoch Times высказал аналитик Джош Хаммер.Недавно американский президент Джо Байден пообещал продолжать поддерживать Киев столько, сколько это потребуется. Однако, отметил Хаммер, на данном этапе подобные высказывания главы Белого дома абсолютно пусты и бесполезны. Стороны подошли к той точке, когда национальные интересы США в отношении Украины не совпадают с позицией Владимира Зеленского. Последний заинтересован в продолжении эскалации и этот подход опасен для Соединенных Штатов.Изначально было понятно, что Украина является глубоко коррумпированной страной. Но несмотря на это Вашингтон все равно оказывает поддержку Киеву. Если американский истеблишмент продолжит настаивать на своем, то он рискует разозлить свой народ. Последний все больше недоволен происходящим как в самих США, так и за их пределами, резюмирует Хаммер.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, нато, россия
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, США, НАТО, Россия
07:34 08.10.2022 (обновлено: 07:57 08.10.2022)
 
Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского

Аналитик Epoch Times Хаммер: США должны как можно быстрее изменить стратегию на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США должны как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине, такое мнение в статье для издания The Epoch Times высказал аналитик Джош Хаммер.
Недавно американский президент Джо Байден пообещал продолжать поддерживать Киев столько, сколько это потребуется. Однако, отметил Хаммер, на данном этапе подобные высказывания главы Белого дома абсолютно пусты и бесполезны. Стороны подошли к той точке, когда национальные интересы США в отношении Украины не совпадают с позицией Владимира Зеленского. Последний заинтересован в продолжении эскалации и этот подход опасен для Соединенных Штатов.
Изначально было понятно, что Украина является глубоко коррумпированной страной. Но несмотря на это Вашингтон все равно оказывает поддержку Киеву. Если американский истеблишмент продолжит настаивать на своем, то он рискует разозлить свой народ. Последний все больше недоволен происходящим как в самих США, так и за их пределами, резюмирует Хаммер.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
Банкноты номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 03:14
Байдену и Зеленскому предложили потратить российские деньги на Украину
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинУкраинаСШАНАТОРоссия
 
 
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