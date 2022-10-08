https://ria.ru/20221008/strategiya-1822408750.html

Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского

Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского - РИА Новости, 08.10.2022

Вашингтон призвали отказаться от поддержки Зеленского

США должны как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине, такое мнение в статье для издания The Epoch Times высказал аналитик Джош Хаммер. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:34

2022-10-08T07:34

2022-10-08T07:57

в мире

джо байден

владимир путин

украина

сша

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США должны как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине, такое мнение в статье для издания The Epoch Times высказал аналитик Джош Хаммер.Недавно американский президент Джо Байден пообещал продолжать поддерживать Киев столько, сколько это потребуется. Однако, отметил Хаммер, на данном этапе подобные высказывания главы Белого дома абсолютно пусты и бесполезны. Стороны подошли к той точке, когда национальные интересы США в отношении Украины не совпадают с позицией Владимира Зеленского. Последний заинтересован в продолжении эскалации и этот подход опасен для Соединенных Штатов.Изначально было понятно, что Украина является глубоко коррумпированной страной. Но несмотря на это Вашингтон все равно оказывает поддержку Киеву. Если американский истеблишмент продолжит настаивать на своем, то он рискует разозлить свой народ. Последний все больше недоволен происходящим как в самих США, так и за их пределами, резюмирует Хаммер.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821860974.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, нато, россия