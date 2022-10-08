https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822539912.html

Захарова: высказывания Зеленского доказывают необходимость спецоперации

Захарова: высказывания Зеленского доказывают необходимость спецоперации - РИА Новости, 08.10.2022

Захарова: высказывания Зеленского доказывают необходимость спецоперации

Заявление Владимира Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по РФ и последующие объяснения о том, что он имел в виду ситуацию до февраля 2022 года, подтверждают... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:43

2022-10-08T21:43

2022-10-08T21:43

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по РФ и последующие объяснения о том, что он имел в виду ситуацию до февраля 2022 года, подтверждают тезисы Москвы об исходящей из Украины угрозы для РФ и необходимости проведения спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не имел в виду нанесение превентивных ядерных ударов по территории РФ сейчас, а говорил о ситуации до февраля 2022 года."То есть в своем желании защитить, выгородить или хоть как-то обелить Зеленского и разрулить всю эту ситуацию, потому что она вызвала волны по всему миру, они ее усугубляют - они подтверждают те тезисы, которые говорила Москва в феврале и в марте, объясняя всю сложившуюся ситуацию именно намерением Киевского режима нанести удар либо стать плацдармом для нанесения удара (по территории РФ)", - сказала она в эфире передачи "Право знать" на телеканале ТВЦ.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, о чем говорит заявление Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по РФ. Министр добавил, что попытки секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны, поскольку еще в январе он заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием.

https://ria.ru/20221004/kiev-1821577121.html

https://ria.ru/20221008/nezavisimost-1822532469.html

россия

украина

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владимир зеленский, мария захарова, россия, украина, оон, нато, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)