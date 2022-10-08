https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822478252.html

На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ

На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ - РИА Новости, 08.10.2022

На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ

ВС РФ отразили атаку трех украинских батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии на Николаево-Криворожском направлении -... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:40

2022-10-08T15:40

2022-10-08T15:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили атаку трех украинских батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии на Николаево-Криворожском направлении - уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 бронемашин, 8 единиц автомобильной техники и 4 артиллерийских орудия, заявили в воскресенье в Минобороны России."На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брусинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены", - сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что в результате российского огня уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)