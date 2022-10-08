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На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822478252.html
На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ
На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ - РИА Новости, 08.10.2022
На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ
ВС РФ отразили атаку трех украинских батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии на Николаево-Криворожском направлении -... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:40
2022-10-08T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили атаку трех украинских батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии на Николаево-Криворожском направлении - уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 бронемашин, 8 единиц автомобильной техники и 4 артиллерийских орудия, заявили в воскресенье в Минобороны России."На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брусинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены", - сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что в результате российского огня уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.
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в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:40 08.10.2022
 
На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 военных ВСУ

Минобороны: на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 240 украинских военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета ведут по позициям ВСУ
Бойцы артиллерийского расчета ведут по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета ведут по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили атаку трех украинских батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии на Николаево-Криворожском направлении - уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 бронемашин, 8 единиц автомобильной техники и 4 артиллерийских орудия, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брусинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В ведомстве уточнили, что в результате российского огня уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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