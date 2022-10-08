https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822475203.html
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2022
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области
Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 110 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:26
2022-10-08T15:26
2022-10-08T15:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816191060_0:109:3056:1828_1920x0_80_0_0_d529a8aa29815a2827052be2c26400af.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 110 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады войск Украины и 19-го батальона теробороны.
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822474612.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816191060_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_1df7eb272c7396bb0d4ed19ee745c054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Украина
15:26 08.10.2022 (обновлено: 15:32 08.10.2022)
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области
Минобороны: российские военные уничтожили 110 военнослужащих ВСУ в Харьковской области