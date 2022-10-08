https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822475203.html

Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области

Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2022

Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области

Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 110 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:26

2022-10-08T15:26

2022-10-08T15:32

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

безопасность

украина

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 110 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады войск Украины и 19-го батальона теробороны.

https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822474612.html

харьковская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, безопасность, украина