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Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822475203.html
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2022
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области
Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 110 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:26
2022-10-08T15:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 110 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады войск Украины и 19-го батальона теробороны.
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822474612.html
харьковская область
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харьковская область, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Украина
15:26 08.10.2022 (обновлено: 15:32 08.10.2022)
 
Минобороны сообщило о массированных ударах в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили 110 военнослужащих ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 110 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады войск Украины и 19-го батальона теробороны.
Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
На Южно-Донецком направлении уничтожили более 90 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасностьУкраина
 
 
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