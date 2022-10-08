https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822472299.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:00

2022-10-08T18:00

2022-10-08T18:11

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили все атаки противника на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Погибло более 300 украинских военнослужащих. 11-й полк и батальон "Сомали" Народной милиции ДНР ведут зачистку Первомайского в пригородах Донецка. Кроме того, продолжаются бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов ВСУ. Ликвидированы 174 района скопления живой силы и техники, 54 артиллерийских расчета, четыре склада боеприпасов, один узел связи. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, 12 беспилотников, 21 снаряд РСЗО HIMARS и одну баллистическую ракету "Точка-У".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 866 реактивных систем залпового огня, 5494 танка и другие бронемашины, 3457 орудий полевой артиллерии и 6395 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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