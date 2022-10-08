https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822472299.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.10.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.10.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:00
2022-10-08T18:00
2022-10-08T18:11
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили все атаки противника на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Погибло более 300 украинских военнослужащих. 11-й полк и батальон "Сомали" Народной милиции ДНР ведут зачистку Первомайского в пригородах Донецка. Кроме того, продолжаются бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов ВСУ. Ликвидированы 174 района скопления живой силы и техники, 54 артиллерийских расчета, четыре склада боеприпасов, один узел связи. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, 12 беспилотников, 21 снаряд РСЗО HIMARS и одну баллистическую ракету "Точка-У".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 866 реактивных систем залпового огня, 5494 танка и другие бронемашины, 3457 орудий полевой артиллерии и 6395 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 октября 2022 года
За минувшие сутки российские подразделения успешно отбили все атаки противника на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Погибло более 300 украинских военнослужащих. 11-й полк и батальон "Сомали" Народной милиции ДНР ведут зачистку Первомайского в пригородах Донецка. Кроме того, продолжаются бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара.
Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов ВСУ. Ликвидированы 174 района скопления живой силы и техники, 54 артиллерийских расчета, четыре склада боеприпасов, один узел связи. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, 12 беспилотников, 21 снаряд РСЗО HIMARS и одну баллистическую ракету "Точка-У".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 866 реактивных систем залпового огня, 5494 танка и другие бронемашины, 3457 орудий полевой артиллерии и 6395 единиц автомобильной техники.