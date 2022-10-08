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Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания - РИА Новости, 08.10.2022
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Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания
Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания - РИА Новости, 08.10.2022
Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания
Каждый третий россиянин регулярно получает разную помощь в организациях соцобслуживания, в сфере социальной защиты и обслуживания трудятся почти 1 миллион... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:21
2022-10-08T10:21
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Каждый третий россиянин регулярно получает разную помощь в организациях соцобслуживания, в сфере социальной защиты и обслуживания трудятся почти 1 миллион человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она направила приветствие участникам, гостям и организаторам Всероссийского молодежного Форума социального призвания. В нем Голикова отметила, что социальная сфера всегда в центре общественного внимания."В социальной защите и социальном обслуживании занят почти 1 млн человек. Это и социальные центры, и дома-интернаты, и центры занятости, и клиентские службы Пенсионного, а в будущем – Социального фонда России, и некоммерческие организации, и благотворительные фонды", — подчеркнула Голикова.По ее словам, "каждый третий россиянин регулярно получает выплаты, услуги или консультации в организациях социальной сферы".Она также рассказала, что механизмы поддержки людей становятся более адресными, а помощь – более клиентоориентированной. Так, по всей стране развернулась трансформация службы занятости, во всех регионах реализуются программы социального контракта и активного долголетия, постепенно расширяется охват системой долговременного ухода и комплексной реабилитацией граждан с инвалидностью."И в перспективе до 2030 года социальная сфера будет оставаться одной из отраслей-драйверов, в которой число работающих ежегодно увеличивается", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20220914/lgoty-1816619253.html
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общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
10:21 08.10.2022
 
Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания

Вице-премьер Голикова: каждому третьему россиянину помогают организации соцобслуживания

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Каждый третий россиянин регулярно получает разную помощь в организациях соцобслуживания, в сфере социальной защиты и обслуживания трудятся почти 1 миллион человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она направила приветствие участникам, гостям и организаторам Всероссийского молодежного Форума социального призвания. В нем Голикова отметила, что социальная сфера всегда в центре общественного внимания.
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"В социальной защите и социальном обслуживании занят почти 1 млн человек. Это и социальные центры, и дома-интернаты, и центры занятости, и клиентские службы Пенсионного, а в будущем – Социального фонда России, и некоммерческие организации, и благотворительные фонды", — подчеркнула Голикова.
По ее словам, "каждый третий россиянин регулярно получает выплаты, услуги или консультации в организациях социальной сферы".
Она также рассказала, что механизмы поддержки людей становятся более адресными, а помощь – более клиентоориентированной. Так, по всей стране развернулась трансформация службы занятости, во всех регионах реализуются программы социального контракта и активного долголетия, постепенно расширяется охват системой долговременного ухода и комплексной реабилитацией граждан с инвалидностью.
"И в перспективе до 2030 года социальная сфера будет оставаться одной из отраслей-драйверов, в которой число работающих ежегодно увеличивается", - добавила Голикова.
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