https://ria.ru/20221008/sotsobsluzhivanie-1822425361.html
Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания
Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания - РИА Новости, 08.10.2022
Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания
Каждый третий россиянин регулярно получает разную помощь в организациях соцобслуживания, в сфере социальной защиты и обслуживания трудятся почти 1 миллион... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:21
2022-10-08T10:21
2022-10-08T10:21
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Каждый третий россиянин регулярно получает разную помощь в организациях соцобслуживания, в сфере социальной защиты и обслуживания трудятся почти 1 миллион человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она направила приветствие участникам, гостям и организаторам Всероссийского молодежного Форума социального призвания. В нем Голикова отметила, что социальная сфера всегда в центре общественного внимания."В социальной защите и социальном обслуживании занят почти 1 млн человек. Это и социальные центры, и дома-интернаты, и центры занятости, и клиентские службы Пенсионного, а в будущем – Социального фонда России, и некоммерческие организации, и благотворительные фонды", — подчеркнула Голикова.По ее словам, "каждый третий россиянин регулярно получает выплаты, услуги или консультации в организациях социальной сферы".Она также рассказала, что механизмы поддержки людей становятся более адресными, а помощь – более клиентоориентированной. Так, по всей стране развернулась трансформация службы занятости, во всех регионах реализуются программы социального контракта и активного долголетия, постепенно расширяется охват системой долговременного ухода и комплексной реабилитацией граждан с инвалидностью."И в перспективе до 2030 года социальная сфера будет оставаться одной из отраслей-драйверов, в которой число работающих ежегодно увеличивается", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20220914/lgoty-1816619253.html
https://ria.ru/20211220/gosuslugi-1764525392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания
Вице-премьер Голикова: каждому третьему россиянину помогают организации соцобслуживания
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Каждый третий россиянин регулярно получает разную помощь в организациях соцобслуживания, в сфере социальной защиты и обслуживания трудятся почти 1 миллион человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она направила приветствие участникам, гостям и организаторам Всероссийского молодежного Форума социального призвания. В нем Голикова отметила, что социальная сфера всегда в центре общественного внимания.
"В социальной защите и социальном обслуживании занят почти 1 млн человек. Это и социальные центры, и дома-интернаты, и центры занятости, и клиентские службы Пенсионного, а в будущем – Социального фонда России, и некоммерческие организации, и благотворительные фонды", — подчеркнула Голикова
.
По ее словам, "каждый третий россиянин регулярно получает выплаты, услуги или консультации в организациях социальной сферы".
Она также рассказала, что механизмы поддержки людей становятся более адресными, а помощь – более клиентоориентированной. Так, по всей стране развернулась трансформация службы занятости, во всех регионах реализуются программы социального контракта и активного долголетия, постепенно расширяется охват системой долговременного ухода и комплексной реабилитацией граждан с инвалидностью.
"И в перспективе до 2030 года социальная сфера будет оставаться одной из отраслей-драйверов, в которой число работающих ежегодно увеличивается", - добавила Голикова.