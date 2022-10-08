https://ria.ru/20221008/sledstvie-1822541587.html

Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту

Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту

Следственные действия продолжаются на месте ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав дождаться официальных заключений. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:01

2022-10-08T22:01

2022-10-08T22:01

происшествия

сергей аксенов (политик)

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственные действия продолжаются на месте ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав дождаться официальных заключений.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

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2022

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происшествия, сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту