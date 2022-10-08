https://ria.ru/20221008/sledstvie-1822541587.html
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту
Следственные действия продолжаются на месте ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав дождаться официальных заключений. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:01
2022-10-08T22:01
2022-10-08T22:01
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственные действия продолжаются на месте ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав дождаться официальных заключений.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на месте ЧП на Крымском мосту