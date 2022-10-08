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Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту
Следственные действия продолжаются на месте ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав дождаться официальных заключений. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:01
2022-10-08T22:01
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственные действия продолжаются на месте ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав дождаться официальных заключений.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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происшествия, сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
22:01 08.10.2022
 
Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на Крымском мосту

Аксенов сообщил о продолжении следственных действий на месте ЧП на Крымском мосту

© СК РФСотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту
© СК РФ
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственные действия продолжаются на месте ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав дождаться официальных заключений.
"На месте происшествия продолжаются следственные действия. Прошу не делать поспешных выводов и дождаться официального заключения должностных лиц", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:46
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ПроисшествияСергей Аксенов (политик)РоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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