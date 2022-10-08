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ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ

ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ - РИА Новости, 08.10.2022

ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:34

2022-10-08T15:34

2022-10-08T15:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Отмечается, что также поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174-х районах.

https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html

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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , николаев (украина)