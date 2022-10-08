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ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/sklady-1822477137.html
ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ
ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ - РИА Новости, 08.10.2022
ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:34
2022-10-08T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Отмечается, что также поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174-х районах.
https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html
донецкая народная республика
запорожская область
россия
украина
херсонская область
николаев (украина)
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Николаев (Украина)
15:34 08.10.2022
 
ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ

ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских военных

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСклад с боеприпасами украинских войск
Склад с боеприпасами украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Склад с боеприпасами украинских войск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Успеновка Запорожской области, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев. В районе населенного пункта Высшее Соленое Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск", - говорится в документе.
Отмечается, что также поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174-х районах.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 15:26
Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьНиколаев (Украина)
 
 
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