https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822421600.html

Бензина в Севастополе хватит на 40 суток

Бензина в Севастополе хватит на 40 суток - РИА Новости, 08.10.2022

Бензина в Севастополе хватит на 40 суток

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:55

2022-10-08T09:55

2022-10-08T12:23

происшествия

михаил развожаев

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:44:3066:1769_1920x0_80_0_0_98d6e12c8688fa14053f92941bcb1fd8.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток."Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — говорится в записи, опубликованной в его канале в Telegram.При этом в канистры бензин на АЗС отпускать не будут. По словам Развозжаева, эта мера нужна, чтобы "не провоцировать искусственный ажиотаж".Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено.

https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, михаил развожаев, севастополь