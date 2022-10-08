https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822421600.html
Бензина в Севастополе хватит на 40 суток
Бензина в Севастополе хватит на 40 суток - РИА Новости, 08.10.2022
Бензина в Севастополе хватит на 40 суток
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:55
2022-10-08T09:55
2022-10-08T12:23
происшествия
михаил развожаев
севастополь
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток."Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — говорится в записи, опубликованной в его канале в Telegram.При этом в канистры бензин на АЗС отпускать не будут. По словам Развозжаева, эта мера нужна, чтобы "не провоцировать искусственный ажиотаж".Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено.
https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил развожаев, севастополь
Происшествия, Михаил Развожаев, Севастополь
09:55 08.10.2022 (обновлено: 12:23 08.10.2022)
Бензина в Севастополе хватит на 40 суток
Глава Севастополя Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил
, что бензина в городе хватит на 40 суток.
"Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — говорится в записи, опубликованной в его канале в Telegram.
При этом в канистры бензин на АЗС отпускать не будут. По словам Развозжаева, эта мера нужна, чтобы "не провоцировать искусственный ажиотаж".
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.
Движение по мосту временно приостановлено.