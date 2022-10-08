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Бензина в Севастополе хватит на 40 суток - РИА Новости, 08.10.2022
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Бензина в Севастополе хватит на 40 суток
Бензина в Севастополе хватит на 40 суток - РИА Новости, 08.10.2022
Бензина в Севастополе хватит на 40 суток
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:55
2022-10-08T12:23
происшествия
михаил развожаев
севастополь
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток."Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — говорится в записи, опубликованной в его канале в Telegram.При этом в канистры бензин на АЗС отпускать не будут. По словам Развозжаева, эта мера нужна, чтобы "не провоцировать искусственный ажиотаж".Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено.
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происшествия, михаил развожаев, севастополь
Происшествия, Михаил Развожаев, Севастополь
09:55 08.10.2022 (обновлено: 12:23 08.10.2022)
 
Бензина в Севастополе хватит на 40 суток

Глава Севастополя Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток.
"Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — говорится в записи, опубликованной в его канале в Telegram.
При этом в канистры бензин на АЗС отпускать не будут. По словам Развозжаева, эта мера нужна, чтобы "не провоцировать искусственный ажиотаж".
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.
Движение по мосту временно приостановлено.
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ПроисшествияМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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