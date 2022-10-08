https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822445634.html
Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы
Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы - РИА Новости, 08.10.2022
Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы
У нас есть возможности защитить свои национальные интересы. При случае задействуем их в полную силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:25
2022-10-08T12:25
2022-10-08T15:45
россия
в мире
сергей лавров
барак обама
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. У нас есть возможности защитить свои национальные интересы. При случае задействуем их в полную силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", — заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится".
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822445088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров, барак обама
Россия, В мире, Сергей Лавров, Барак Обама
12:25 08.10.2022 (обновлено: 15:45 08.10.2022)
Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы
Глава МИД Лавров о новом пакете санкций: у России есть возможности защитить свои интересы