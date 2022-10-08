https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822445634.html

Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы

Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы - РИА Новости, 08.10.2022

Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы

У нас есть возможности защитить свои национальные интересы. При случае задействуем их в полную силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:25

2022-10-08T12:25

2022-10-08T15:45

россия

в мире

сергей лавров

барак обама

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. У нас есть возможности защитить свои национальные интересы. При случае задействуем их в полную силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", — заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится".

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822445088.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей лавров, барак обама