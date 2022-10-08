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Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы - РИА Новости, 08.10.2022
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Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы
Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы - РИА Новости, 08.10.2022
Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы
У нас есть возможности защитить свои национальные интересы. При случае задействуем их в полную силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:25
2022-10-08T15:45
россия
в мире
сергей лавров
барак обама
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. У нас есть возможности защитить свои национальные интересы. При случае задействуем их в полную силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", — заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится".
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россия, в мире, сергей лавров, барак обама
Россия, В мире, Сергей Лавров, Барак Обама
12:25 08.10.2022 (обновлено: 15:45 08.10.2022)
 
Лавров заявил, что у России есть возможности защитить свои интересы

Глава МИД Лавров о новом пакете санкций: у России есть возможности защитить свои интересы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. У нас есть возможности защитить свои национальные интересы. При случае задействуем их в полную силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", — заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:23
Отношения России с государствами АТР активизировались, заявил Лавров
 
РоссияВ миреСергей ЛавровБарак Обама
 
 
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