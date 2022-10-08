https://ria.ru/20221008/reynsalu-1822449919.html
Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту
Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:50
2022-10-08T12:50
2022-10-08T12:50
в мире
урмас рейнсалу
эстония
чп на крымском мосту
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - приводит слова Рейнсалу Sputnik Ближнее зарубежье.Эстонский министр напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара.
https://ria.ru/20221008/foto-1822447897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урмас рейнсалу, эстония, чп на крымском мосту
В мире, Урмас Рейнсалу, Эстония, ЧП на Крымском мосту
Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинский спецназ после ЧП на Крымском мосту