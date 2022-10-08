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Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту
Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:50
2022-10-08T12:50
в мире
урмас рейнсалу
эстония
чп на крымском мосту
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - приводит слова Рейнсалу Sputnik Ближнее зарубежье.Эстонский министр напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара.
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в мире, урмас рейнсалу, эстония, чп на крымском мосту
В мире, Урмас Рейнсалу, Эстония, ЧП на Крымском мосту
12:50 08.10.2022
 
Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинский спецназ после ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТушение пожара на Крымском мосту
Тушение пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Тушение пожара на Крымском мосту
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - приводит слова Рейнсалу Sputnik Ближнее зарубежье.
Эстонский министр напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:38
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В миреУрмас РейнсалуЭстонияЧП на Крымском мосту
 
 
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