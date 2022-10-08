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CМИ: разногласия по Украине помешали Pink Floyd продать каталог песен - РИА Новости, 08.10.2022
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CМИ: разногласия по Украине помешали Pink Floyd продать каталог песен
CМИ: разногласия по Украине помешали Pink Floyd продать каталог песен - РИА Новости, 08.10.2022
CМИ: разногласия по Украине помешали Pink Floyd продать каталог песен
Разногласия между участниками "золотого" состава Pink Floyd по Украине стали одной из проблем, мешающих музыкантам продать каталог песен, сообщает газета... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T04:16
2022-10-08T05:16
в мире
pink floyd
sony music
украина
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Разногласия между участниками "золотого" состава Pink Floyd по Украине стали одной из проблем, мешающих музыкантам продать каталог песен, сообщает газета Financial Times.Сейчас под брендом Pink Floyd ведут деятельность два участника самого успешного состава группы Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. Третий из живых музыкантов "золотого" состава Роджер Уотерс, которого считают идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно. Pink Floyd без Уотерса выступали с заявлениями в поддержку Украины. Уотерс высказывался против поставок западного оружия Киеву и говорил, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы.В мае все трое участников "золотого" состава Pink Floyd выставили на аукцион каталог песен группы, и им заинтересовались такие компании, как Blackstone, Sony Music и Warner Music. Сумма сделки, как ожидается, может превысить 500 миллионов долларов. Тем не менее, согласно источникам Financial Times, сейчас разногласия между музыкантами препятствуют заключению соглашения.По данным издания, успешному завершению этого процесса мешают споры о налогах, активах, а также вокруг опубликованного во вторник в журнале Rolling Stone интервью Уотерса, где он, в частности, заявил, что его хотят убить на Украине.Один из участников аукциона поделился с изданием мнением, что натянутые отношения между Уотерсом, Гилмором и Мэйсоном "сделали невозможным" заключение сделки, а еще один считает, что даже если покупатель будет выбран, продажа может и не состояться. Третий источник подчеркнул, что переговоры идут "настолько тяжело, насколько это вообще возможно".Самые успешные альбомы Pink Floyd были записаны в 1970-х годах – Dark Side Of The Moon (1973), Wall (1979), Wish You Were Here (1975) и Animals (1977). Во многих интервью участники группы рассказывали, что главный вклад в успех этих пластинок внес Уотерс. В 1985 году тот после конфликта покинул Pink Floyd, и началась так называемая "эра Гилмора": последний стал лидером группы. Коллектив записал несколько альбомов, но они не имели такого успеха, как пластинки, записанные с участием Уотерса.В марте Pink Floyd заявила, что ее записи с 1987 года, а также сольные альбомы Гилмора удаляются с музыкальных платформ в России и Белоруссии. При этом самые известные альбомы Pink Floyd 1970-х по-прежнему доступны в обеих странах.
https://ria.ru/20220906/uoters-1814839793.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/uoters-1819816831.html
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в мире, pink floyd, sony music, украина, россия
В мире, Pink Floyd, Sony Music, Украина, Россия
04:16 08.10.2022 (обновлено: 05:16 08.10.2022)
 
CМИ: разногласия по Украине помешали Pink Floyd продать каталог песен

FT: разногласия по Украине между музыкантами помешали Pink Floyd продать каталог песен

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкРок-группа Pink Floyd
Рок-группа Pink Floyd - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Рок-группа Pink Floyd. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Разногласия между участниками "золотого" состава Pink Floyd по Украине стали одной из проблем, мешающих музыкантам продать каталог песен, сообщает газета Financial Times.
Сейчас под брендом Pink Floyd ведут деятельность два участника самого успешного состава группы Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. Третий из живых музыкантов "золотого" состава Роджер Уотерс, которого считают идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно. Pink Floyd без Уотерса выступали с заявлениями в поддержку Украины. Уотерс высказывался против поставок западного оружия Киеву и говорил, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы.
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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В мае все трое участников "золотого" состава Pink Floyd выставили на аукцион каталог песен группы, и им заинтересовались такие компании, как Blackstone, Sony Music и Warner Music. Сумма сделки, как ожидается, может превысить 500 миллионов долларов. Тем не менее, согласно источникам Financial Times, сейчас разногласия между музыкантами препятствуют заключению соглашения.
По данным издания, успешному завершению этого процесса мешают споры о налогах, активах, а также вокруг опубликованного во вторник в журнале Rolling Stone интервью Уотерса, где он, в частности, заявил, что его хотят убить на Украине.
Один из участников аукциона поделился с изданием мнением, что натянутые отношения между Уотерсом, Гилмором и Мэйсоном "сделали невозможным" заключение сделки, а еще один считает, что даже если покупатель будет выбран, продажа может и не состояться. Третий источник подчеркнул, что переговоры идут "настолько тяжело, насколько это вообще возможно".
Самые успешные альбомы Pink Floyd были записаны в 1970-х годах – Dark Side Of The Moon (1973), Wall (1979), Wish You Were Here (1975) и Animals (1977). Во многих интервью участники группы рассказывали, что главный вклад в успех этих пластинок внес Уотерс. В 1985 году тот после конфликта покинул Pink Floyd, и началась так называемая "эра Гилмора": последний стал лидером группы. Коллектив записал несколько альбомов, но они не имели такого успеха, как пластинки, записанные с участием Уотерса.
В марте Pink Floyd заявила, что ее записи с 1987 года, а также сольные альбомы Гилмора удаляются с музыкальных платформ в России и Белоруссии. При этом самые известные альбомы Pink Floyd 1970-х по-прежнему доступны в обеих странах.
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