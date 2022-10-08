https://ria.ru/20221008/ranenaya-1822530785.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 08.10.2022
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:19
2022-10-08T20:19
2022-10-08T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Коммунальной в Ясиноватой ранена женщина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранение получила женщина