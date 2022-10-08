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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/ranenaya-1822530785.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 08.10.2022
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:19
2022-10-08T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Коммунальной в Ясиноватой ранена женщина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:19 08.10.2022
 
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранение получила женщина

© РИА Новости / Мария МарикянВ Ясиноватой после обстрела
В Ясиноватой после обстрела - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
В Ясиноватой после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Коммунальной в Ясиноватой ранена женщина", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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