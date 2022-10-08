https://ria.ru/20221008/ranenaya-1822530785.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 08.10.2022

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:19

2022-10-08T20:19

2022-10-08T20:19

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Коммунальной в Ясиноватой ранена женщина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины