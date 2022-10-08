https://ria.ru/20221008/pozhar-1822467826.html
В Донецке после украинского артобстрела загорелась типография
В Донецке после украинского артобстрела загорелась типография - РИА Новости, 08.10.2022
В Донецке после украинского артобстрела загорелась типография
В Кировском районе Донецка из-за украинского артобстрела горит типография, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:46
2022-10-08T14:46
2022-10-08T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. В Кировском районе Донецка из-за украинского артобстрела горит типография, передает корреспондент РИА Новости.Находившийся на месте происшествия охранник сообщил о трех попаданиях по территории предприятия, после которых началось возгорание. Один из снарядов попал в асфальтовое покрытие и оставил характерную воронку, что позволяет предположить стрельбу снарядами "натовского" калибра 155 мм. На месте работают сотрудники Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), информация уточняется.По данным МЧС ДНР, после обстрела начался пожар на площади 3 тысячи квадратных метров. "В 12.30 на линию "101" поступило сообщение о возгорании в здании типографии... Установлено, что горят бумага и лакокрасочные изделия. На данный момент площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. На месте работают четыре пожарно-спасательных отделения, дополнительно следует специальная техника. Ликвидация продолжается", - сообщили в МЧС.По оперативной информации погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822460100.html
https://ria.ru/20221008/pozhar-1822451379.html
донецк (днр)
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Пожар в типографии в Донецке после украинского артобстрела
Пожар в типографии в Донецке после украинского артобстрела
2022-10-08T14:46
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
14:46 08.10.2022 (обновлено: 15:03 08.10.2022)
В Донецке после украинского артобстрела загорелась типография
В Донецке после украинского обстрела горит типография на площади три тысячи "квадратов"