https://ria.ru/20221008/pozhar-1822424756.html

Спасатели потушили пожар на Крымском мосту

Спасатели потушили пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Спасатели потушили пожар на Крымском мосту

Пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается, сообщили РИА Новости в МЧС... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:22

2022-10-08T10:22

2022-10-08T10:22

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается, сообщили РИА Новости в МЧС России."Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/pereprava-1822425503.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту