https://ria.ru/20221008/pozhar-1822424756.html
Спасатели потушили пожар на Крымском мосту
Спасатели потушили пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Спасатели потушили пожар на Крымском мосту
Пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается, сообщили РИА Новости в МЧС... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:22
2022-10-08T10:22
2022-10-08T10:22
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается, сообщили РИА Новости в МЧС России."Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822425503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Крымском мосту
Спасатели потушили пожар на Крымском мосту
Спасатели потушили пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту