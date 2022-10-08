https://ria.ru/20221008/pozhar-1822412551.html
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили - РИА Новости, 08.10.2022
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили
Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела украинскими войсками топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен, сообщает корреспондент РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:25
2022-10-08T08:25
2022-10-08T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
иловайск
донецкая народная республика
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИЛОВАЙСК (ДНР), 8 окт - РИА Новости. Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела украинскими войсками топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен, сообщает корреспондент РИА Новости.Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило ранее представительство ДНР в СЦКК."Часов в 12 ночи произошли взрывы. Мы пересидели. Естественно, во время взрывов на улицу не пошли. Потом, когда чуть-чуть затихло, вышли и увидели, что полыхают наши резервуары с дизельным топливом. Вызвали МЧС. К утру потушили", - рассказала свидетельница обстрела корреспонденту агентства.
https://ria.ru/20221007/gorlovka-1822184338.html
иловайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иловайск, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили
Пожар, возникший после украинского удара по топливной станции в Иловайске, потушили