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Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/pozhar-1822412551.html
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили - РИА Новости, 08.10.2022
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили
Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела украинскими войсками топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен, сообщает корреспондент РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:25
2022-10-08T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
иловайск
донецкая народная республика
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИЛОВАЙСК (ДНР), 8 окт - РИА Новости. Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела украинскими войсками топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен, сообщает корреспондент РИА Новости.Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило ранее представительство ДНР в СЦКК."Часов в 12 ночи произошли взрывы. Мы пересидели. Естественно, во время взрывов на улицу не пошли. Потом, когда чуть-чуть затихло, вышли и увидели, что полыхают наши резервуары с дизельным топливом. Вызвали МЧС. К утру потушили", - рассказала свидетельница обстрела корреспонденту агентства.
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иловайск
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Варвара Скокшина
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в мире, иловайск, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:25 08.10.2022
 
Пожар, возникший после удара по топливной станции в Иловайске, потушили

Пожар, возникший после украинского удара по топливной станции в Иловайске, потушили

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Пожарный. Архивное фото
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ИЛОВАЙСК (ДНР), 8 окт - РИА Новости. Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела украинскими войсками топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен, сообщает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило ранее представительство ДНР в СЦКК.
"Часов в 12 ночи произошли взрывы. Мы пересидели. Естественно, во время взрывов на улицу не пошли. Потом, когда чуть-чуть затихло, вышли и увидели, что полыхают наши резервуары с дизельным топливом. Вызвали МЧС. К утру потушили", - рассказала свидетельница обстрела корреспонденту агентства.
Последствия обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 12:14Специальная военная операция на Украине
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИловайскДонецкая Народная РеспубликаСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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