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На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием
На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием - РИА Новости, 08.10.2022
На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием
Фото и видео, на которых показано поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами,... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:11
2022-10-08T07:11
2022-10-08T07:24
в мире
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Фото и видео, на которых показано поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами, появилось в соцсетях."Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент", - проецировали на центральную высотку.
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в мире, владимир путин, россия, майами
В мире, Владимир Путин, Россия, Майами
07:11 08.10.2022 (обновлено: 07:24 08.10.2022)
На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием
В соцсетях появились фото и видео с поздравлением Путину на одной из высоток Trump Tower