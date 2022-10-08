https://ria.ru/20221008/pozdravlenie-1822407803.html

На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием

На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием - РИА Новости, 08.10.2022

На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием

Фото и видео, на которых показано поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:11

2022-10-08T07:11

2022-10-08T07:24

в мире

владимир путин

россия

майами

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Фото и видео, на которых показано поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами, появилось в соцсетях."Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент", - проецировали на центральную высотку.

россия

майами

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в мире, владимир путин, россия, майами