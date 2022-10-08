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На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием - РИА Новости, 08.10.2022
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На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием
На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием - РИА Новости, 08.10.2022
На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием
Фото и видео, на которых показано поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами,... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:11
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в мире
владимир путин
россия
майами
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Фото и видео, на которых показано поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами, появилось в соцсетях."Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент", - проецировали на центральную высотку.
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в мире, владимир путин, россия, майами
В мире, Владимир Путин, Россия, Майами
07:11 08.10.2022 (обновлено: 07:24 08.10.2022)
 
На высотке Trump Tower появилось поздравление Путину с семидесятилетием

В соцсетях появились фото и видео с поздравлением Путину на одной из высоток Trump Tower

CC BY 3.0 / Bin im Garten / Trump TowerГлавный вход в здание Trump Tower
Главный вход в здание Trump Tower - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
CC BY 3.0 / Bin im Garten / Trump Tower
Главный вход в здание Trump Tower. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Фото и видео, на которых показано поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами, появилось в соцсетях.
"Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент", - проецировали на центральную высотку.
 
В миреВладимир ПутинРоссияМайами
 
 
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