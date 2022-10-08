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Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/posylka-1822416194.html
Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации
Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.10.2022
Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации
Посылки, письма от родных из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации на Украине и тем, кто в госпиталях, сообщила пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:00
2022-10-08T09:00
специальная военная операция на украине
общество
айсен николаев
украина
донбасс
москва
частичная мобилизация в россии
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ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Посылки, письма от родных из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации на Украине и тем, кто в госпиталях, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.По словам председателя общественной палаты Якутии Николая Бугаева, в Донбасс из Москвы совершается очередной рейс на автомашинах с посылками для бойцов из Якутии."В поддержку военнослужащих из республики, участвующих в военной спецоперации, будут доставлены письма, посылки от матерей, жён, родных и близких добровольцев из Якутии, неравнодушных жителей республики. Груз мы доставим бойцам на передовой и тем, кто находится в военных госпиталях", - приводятся слова Бугаева.Ранее сообщалось, что по указу главы Якутии Айсена Николаева меры поддержки семей мобилизованных в регионе распространят на семьи добровольцев по контракту. Семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан в Якутии выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.Более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.
https://ria.ru/20221005/zayavleniya-1821653451.html
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общество, айсен николаев, украина, донбасс, москва, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Айсен Николаев, Украина, Донбасс, Москва, Частичная мобилизация в России
09:00 08.10.2022
 
Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации

Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации и в госпитали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных
Военнослужащие из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие из числа мобилизованных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Посылки, письма от родных из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации на Украине и тем, кто в госпиталях, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
По словам председателя общественной палаты Якутии Николая Бугаева, в Донбасс из Москвы совершается очередной рейс на автомашинах с посылками для бойцов из Якутии.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:01Республика Саха (Якутия)
В Якутии начался прием заявлений на помощь от семей военных и добровольцев
"В поддержку военнослужащих из республики, участвующих в военной спецоперации, будут доставлены письма, посылки от матерей, жён, родных и близких добровольцев из Якутии, неравнодушных жителей республики. Груз мы доставим бойцам на передовой и тем, кто находится в военных госпиталях", - приводятся слова Бугаева.
Ранее сообщалось, что по указу главы Якутии Айсена Николаева меры поддержки семей мобилизованных в регионе распространят на семьи добровольцев по контракту. Семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан в Якутии выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.
Более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа XVII века в городе Балахна Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 23:04Религия
Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАйсен НиколаевУкраинаДонбассМоскваЧастичная мобилизация в России
 
 
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