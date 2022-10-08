https://ria.ru/20221008/posylka-1822416194.html

Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации

Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.10.2022

Посылки из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации

Посылки, письма от родных из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации на Украине и тем, кто в госпиталях, сообщила пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:00

2022-10-08T09:00

2022-10-08T09:00

специальная военная операция на украине

общество

айсен николаев

украина

донбасс

москва

частичная мобилизация в россии

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ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Посылки, письма от родных из Якутии доставят бойцам на передовой в зоне спецоперации на Украине и тем, кто в госпиталях, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.По словам председателя общественной палаты Якутии Николая Бугаева, в Донбасс из Москвы совершается очередной рейс на автомашинах с посылками для бойцов из Якутии."В поддержку военнослужащих из республики, участвующих в военной спецоперации, будут доставлены письма, посылки от матерей, жён, родных и близких добровольцев из Якутии, неравнодушных жителей республики. Груз мы доставим бойцам на передовой и тем, кто находится в военных госпиталях", - приводятся слова Бугаева.Ранее сообщалось, что по указу главы Якутии Айсена Николаева меры поддержки семей мобилизованных в регионе распространят на семьи добровольцев по контракту. Семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан в Якутии выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.Более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики. В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.

https://ria.ru/20221005/zayavleniya-1821653451.html

https://ria.ru/20221006/patriarkh-1822103551.html

украина

донбасс

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, айсен николаев, украина, донбасс, москва, частичная мобилизация в россии