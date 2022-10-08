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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 08.10.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 08.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:22
2022-10-08T09:22
общество
михаил леус
москва
погода
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура на 2-3 градуса выше нормы. Плюс 13-15 градусов в Москве, и от плюс 11 до плюс 16 будет в районах Московской области", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, михаил леус, москва, погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Погода
09:22 08.10.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают облачную погоду и до 15 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура на 2-3 градуса выше нормы. Плюс 13-15 градусов в Москве, и от плюс 11 до плюс 16 будет в районах Московской области", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:04Сказано в эфире
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваПогода
 
 
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