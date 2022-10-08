https://ria.ru/20221008/pereprava-1822532637.html
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно - РИА Новости, 08.10.2022
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:29
2022-10-08T20:29
2022-10-08T20:35
керченский пролив
чп на крымском мосту
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет", - сказал Аксенов журналистам.
https://ria.ru/20221008/most-1822532797.html
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым, сергей аксенов (политик), общество
Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Общество
20:29 08.10.2022 (обновлено: 20:35 08.10.2022)
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
Аксенов: паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно