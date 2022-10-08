https://ria.ru/20221008/pereprava-1822532637.html

Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно

Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно - РИА Новости, 08.10.2022

Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно

Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:29

2022-10-08T20:29

2022-10-08T20:35

керченский пролив

чп на крымском мосту

республика крым

сергей аксенов (политик)

общество

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет", - сказал Аксенов журналистам.

https://ria.ru/20221008/most-1822532797.html

керченский пролив

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым, сергей аксенов (политик), общество