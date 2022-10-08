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Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно - РИА Новости, 08.10.2022
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Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно - РИА Новости, 08.10.2022
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:29
2022-10-08T20:35
керченский пролив
чп на крымском мосту
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет", - сказал Аксенов журналистам.
https://ria.ru/20221008/most-1822532797.html
керченский пролив
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керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым, сергей аксенов (политик), общество
Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Общество
20:29 08.10.2022 (обновлено: 20:35 08.10.2022)
 
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно

Аксенов: паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкАвтомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму
Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму
Читать ria.ru в
ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет", - сказал Аксенов журналистам.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:31
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
 
Керченский проливЧП на Крымском мостуРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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