https://ria.ru/20221008/parom-1822487720.html
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа - РИА Новости, 08.10.2022
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа
Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь-2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:31
2022-10-08T16:31
2022-10-08T16:35
чп на крымском мосту
сергей аксенов (политик)
республика крым
керченский пролив
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь-2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), республика крым, керченский пролив, россия
ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Керченский пролив, Россия
16:31 08.10.2022 (обновлено: 16:35 08.10.2022)
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа
Аксенов: паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа