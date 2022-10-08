https://ria.ru/20221008/parom-1822487720.html

Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа

Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа - РИА Новости, 08.10.2022

Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа

Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь-2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:31

2022-10-08T16:31

2022-10-08T16:35

чп на крымском мосту

сергей аксенов (политик)

республика крым

керченский пролив

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь-2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221008/most-1822484361.html

республика крым

керченский пролив

россия

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чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), республика крым, керченский пролив, россия