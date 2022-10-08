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Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа - РИА Новости, 08.10.2022
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Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа - РИА Новости, 08.10.2022
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа
Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь-2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:31
2022-10-08T16:35
чп на крымском мосту
сергей аксенов (политик)
республика крым
керченский пролив
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь-2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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республика крым
керченский пролив
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чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), республика крым, керченский пролив, россия
ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Керченский пролив, Россия
16:31 08.10.2022 (обновлено: 16:35 08.10.2022)
 
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа

Аксенов: паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром
Паром - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паром. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь-2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:11
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили
 
ЧП на Крымском мостуСергей Аксенов (политик)Республика КрымКерченский проливРоссия
 
 
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