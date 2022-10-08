Скорость и фристайл: яркие фото соревнований парашютистов в Гудермесе
Соревнования проходили в парашютном центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе всю неделю.
Соревнования проходили в парашютном центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе всю неделю.
Всего состоялось два больших спортивных события — международный турнир по парашютному спорту и финал Кубка России по купольному пилотированию.
Всего состоялось два больших спортивных события — международный турнир по парашютному спорту и финал Кубка России по купольному пилотированию.
Организаторами выступили Федерация парашютного спорта России, Университет спецназа, центр воздушной подготовки Goodsky, ивент-агентство "Федерация П.С." и Министерство Чеченской Республики по физкультуре и спорту.
Организаторами выступили Федерация парашютного спорта России, Университет спецназа, центр воздушной подготовки Goodsky, ивент-агентство "Федерация П.С." и Министерство Чеченской Республики по физкультуре и спорту.
Судить состязания приехали арбитры со всей России.
Судить состязания приехали арбитры со всей России.
Соревнования в Гудермесе стали первым международным спортивным событием в парашютном спорте после объявления санкций против России.
Соревнования в Гудермесе стали первым международным спортивным событием в парашютном спорте после объявления санкций против России.
В турнирах участвовали сто сильнейших спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.
В турнирах участвовали сто сильнейших спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.
Были разыграны яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования.
Были разыграны яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования.
Парашютисты соревновались в скорости, дальности, точности и фристайле.
Парашютисты соревновались в скорости, дальности, точности и фристайле.
По зрелищности купольное пилотирование не уступает "Формуле-1".
По зрелищности купольное пилотирование не уступает "Формуле-1".
Среди рискованных и захватывающих дух упражнений — полет над водой на скорости больше 100 километров в час.
Среди рискованных и захватывающих дух упражнений — полет над водой на скорости больше 100 километров в час.
И, конечно, какая же программа без классики — прыжков на точность, когда более чем с тысячи метров нужно попасть в крошечную мишень.
И, конечно, какая же программа без классики — прыжков на точность, когда более чем с тысячи метров нужно попасть в крошечную мишень.
Состязания в Гудермесе стали настоящим праздником для спортсменов и зрителей.
Состязания в Гудермесе стали настоящим праздником для спортсменов и зрителей.
Участник международных соревнований по парашютному спорту.
Участник международных соревнований по парашютному спорту.