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Скорость и фристайл: яркие фото соревнований парашютистов в Гудермесе - РИА Новости, 08.10.2022
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Скорость и фристайл: яркие фото соревнований парашютистов в Гудермесе
Скорость и фристайл: яркие фото соревнований парашютистов в Гудермесе - РИА Новости, 08.10.2022
Скорость и фристайл: яркие фото соревнований парашютистов в Гудермесе
В Чечне завершаются международные соревнования по парашютному спорту. Самые эффектные и зрелищные кадры турнира — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.10.2022
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фото
гудермес
соревнования
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В Чечне завершаются международные соревнования по парашютному спорту. Самые эффектные и зрелищные кадры турнира — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, гудермес, соревнования
Фото, Гудермес, Соревнования
09:00 08.10.2022 (обновлено: 10:59 08.10.2022)
 

Скорость и фристайл: яркие фото соревнований парашютистов в Гудермесе

Читать ria.ru в
В Чечне завершаются международные соревнования по парашютному спорту. Самые эффектные и зрелищные кадры турнира — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Соревнования проходили в парашютном центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе всю неделю.

Участник соревнований по парашютному спорту во время тренировочного полета в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
1 из 13

Соревнования проходили в парашютном центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Всего состоялось два больших спортивных события — международный турнир по парашютному спорту и финал Кубка России по купольному пилотированию.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
2 из 13

Всего состоялось два больших спортивных события — международный турнир по парашютному спорту и финал Кубка России по купольному пилотированию.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Организаторами выступили Федерация парашютного спорта России, Университет спецназа, центр воздушной подготовки Goodsky, ивент-агентство "Федерация П.С." и Министерство Чеченской Республики по физкультуре и спорту.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
3 из 13

Организаторами выступили Федерация парашютного спорта России, Университет спецназа, центр воздушной подготовки Goodsky, ивент-агентство "Федерация П.С." и Министерство Чеченской Республики по физкультуре и спорту.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Судить состязания приехали арбитры со всей России.

Участники международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
4 из 13

Судить состязания приехали арбитры со всей России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Соревнования в Гудермесе стали первым международным спортивным событием в парашютном спорте после объявления санкций против России.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
5 из 13

Соревнования в Гудермесе стали первым международным спортивным событием в парашютном спорте после объявления санкций против России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В турнирах участвовали сто сильнейших спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Соревнования по парашютному спорту в Гудермесе
6 из 13

В турнирах участвовали сто сильнейших спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Были разыграны яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
7 из 13

Были разыграны яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Парашютисты соревновались в скорости, дальности, точности и фристайле.

Участники международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
8 из 13

Парашютисты соревновались в скорости, дальности, точности и фристайле.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

По зрелищности купольное пилотирование не уступает "Формуле-1".

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
9 из 13

По зрелищности купольное пилотирование не уступает "Формуле-1".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Среди рискованных и захватывающих дух упражнений — полет над водой на скорости больше 100 километров в час.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
10 из 13

Среди рискованных и захватывающих дух упражнений — полет над водой на скорости больше 100 километров в час.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

И, конечно, какая же программа без классики — прыжков на точность, когда более чем с тысячи метров нужно попасть в крошечную мишень.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
11 из 13

И, конечно, какая же программа без классики — прыжков на точность, когда более чем с тысячи метров нужно попасть в крошечную мишень.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Состязания в Гудермесе стали настоящим праздником для спортсменов и зрителей.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
12 из 13

Состязания в Гудермесе стали настоящим праздником для спортсменов и зрителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Участник международных соревнований по парашютному спорту.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
13 из 13

Участник международных соревнований по парашютному спорту.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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