https://ria.ru/20221008/oruzhie-1822499082.html

Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть"

Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть" - РИА Новости, 08.10.2022

Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть"

Страны НАТО должны поставлять Киеву всю военную помощь из имеющихся запасов, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:47

2022-10-08T17:47

2022-10-08T18:28

габриэлюс ландсбергис

сергей лавров

украина

россия

литва

нато

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны НАТО должны поставлять Киеву всю военную помощь из имеющихся запасов, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию "Укринформ".По его словам, Украина якобы добивается успехов, используя оружие стандартов НАТО. Исходя из этого, ранее использовавшиеся доводы по поводу технологической сложности оружия, а также возможности его потери или уничтожения больше не актуальны. Ландсбергис отметил, что эти "дебаты" уже беспочвенны, и призвал помогать Киеву всем, что имеется в запасе.При этом глава МИД отметил, что для обучения украинской армии уже есть платформы, и каждая европейская страна сейчас в этом участвует в той или иной степени.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821390419.html

украина

россия

литва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

габриэлюс ландсбергис, сергей лавров, украина, россия, литва, нато