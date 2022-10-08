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Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть" - РИА Новости, 08.10.2022
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Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть"
Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть" - РИА Новости, 08.10.2022
Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть"
Страны НАТО должны поставлять Киеву всю военную помощь из имеющихся запасов, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:47
2022-10-08T18:28
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны НАТО должны поставлять Киеву всю военную помощь из имеющихся запасов, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию "Укринформ".По его словам, Украина якобы добивается успехов, используя оружие стандартов НАТО. Исходя из этого, ранее использовавшиеся доводы по поводу технологической сложности оружия, а также возможности его потери или уничтожения больше не актуальны. Ландсбергис отметил, что эти "дебаты" уже беспочвенны, и призвал помогать Киеву всем, что имеется в запасе.При этом глава МИД отметил, что для обучения украинской армии уже есть платформы, и каждая европейская страна сейчас в этом участвует в той или иной степени.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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габриэлюс ландсбергис, сергей лавров, украина, россия, литва, нато
Габриэлюс Ландсбергис, Сергей Лавров, Украина, Россия, Литва, НАТО
17:47 08.10.2022 (обновлено: 18:28 08.10.2022)
 
Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть"

Глава МИД Литвы предложил предоставить украинской армии оружие по принципу "все, что есть"

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны НАТО должны поставлять Киеву всю военную помощь из имеющихся запасов, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию "Укринформ".

"Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что мы имеем", не приводя никаких аргументов вроде "мы просто даем "Джавелины" и "Стингеры" и, может, еще что-то", — подчеркнул он.

По его словам, Украина якобы добивается успехов, используя оружие стандартов НАТО. Исходя из этого, ранее использовавшиеся доводы по поводу технологической сложности оружия, а также возможности его потери или уничтожения больше не актуальны. Ландсбергис отметил, что эти "дебаты" уже беспочвенны, и призвал помогать Киеву всем, что имеется в запасе.
При этом глава МИД отметил, что для обучения украинской армии уже есть платформы, и каждая европейская страна сейчас в этом участвует в той или иной степени.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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Габриэлюс ЛандсбергисСергей ЛавровУкраинаРоссияЛитваНАТО
 
 
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