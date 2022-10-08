17:47 08.10.2022 (обновлено: 18:28 08.10.2022)
Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть"
Глава МИД Литвы предложил предоставить украинской армии оружие по принципу "все, что есть"
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны НАТО должны поставлять Киеву всю военную помощь из имеющихся запасов, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию "Укринформ".
"Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что мы имеем", не приводя никаких аргументов вроде "мы просто даем "Джавелины" и "Стингеры" и, может, еще что-то", — подчеркнул он.
По его словам, Украина якобы добивается успехов, используя оружие стандартов НАТО. Исходя из этого, ранее использовавшиеся доводы по поводу технологической сложности оружия, а также возможности его потери или уничтожения больше не актуальны. Ландсбергис отметил, что эти "дебаты" уже беспочвенны, и призвал помогать Киеву всем, что имеется в запасе.
При этом глава МИД отметил, что для обучения украинской армии уже есть платформы, и каждая европейская страна сейчас в этом участвует в той или иной степени.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.