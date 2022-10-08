https://ria.ru/20221008/ogranicheniya-1822494114.html

Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу товаров в Крыму

Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу товаров в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022

Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу товаров в Крыму

Минпромторг РФ не видит необходимости в введении ограничений на розничную продажу товаров в Крыму и Севастополе: регионы полностью обеспечены продовольствием,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:20

2022-10-08T17:20

2022-10-08T17:20

экономика

россия

севастополь

республика крым

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит необходимости в введении ограничений на розничную продажу товаров в Крыму и Севастополе: регионы полностью обеспечены продовольствием, говорится в сообщении министерства.В Минпромторге напомнили, что ограничения на продажу товаров в одни руки ранее вводились торговыми сетями - при этом не было реального недостатка социально значимых товаров. Такие меры носили кратковременный характер и использовались в тех случаях, когда товары в период повышенного, эмоционально обусловленного спроса единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления, для последующей перепродажи по завышенным ценам."Именно в случае таких спекуляций могут даваться рекомендации ограничить отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221008/turisty-1822458106.html

россия

севастополь

республика крым

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экономика, россия, севастополь, республика крым, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество