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Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу товаров в Крыму
Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу товаров в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу товаров в Крыму
Минпромторг РФ не видит необходимости в введении ограничений на розничную продажу товаров в Крыму и Севастополе: регионы полностью обеспечены продовольствием,... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:20
2022-10-08T17:20
2022-10-08T17:20
экономика
россия
севастополь
республика крым
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит необходимости в введении ограничений на розничную продажу товаров в Крыму и Севастополе: регионы полностью обеспечены продовольствием, говорится в сообщении министерства.В Минпромторге напомнили, что ограничения на продажу товаров в одни руки ранее вводились торговыми сетями - при этом не было реального недостатка социально значимых товаров. Такие меры носили кратковременный характер и использовались в тех случаях, когда товары в период повышенного, эмоционально обусловленного спроса единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления, для последующей перепродажи по завышенным ценам."Именно в случае таких спекуляций могут даваться рекомендации ограничить отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту", - подчеркнули в министерстве.
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экономика, россия, севастополь, республика крым, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Экономика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу товаров в Крыму
Минпромторг не планирует вводить ограничения на розничную продажу товаров в Крыму
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит необходимости в введении ограничений на розничную продажу товаров в Крыму и Севастополе: регионы полностью обеспечены продовольствием, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России не видит необходимости в введении каких-либо ограничений на розничную продажу товаров в Республике Крым и Севастополе - регионы полностью обеспечены продовольствием, товарные запасы находятся на достаточном уровне", - отметили в министерстве.
В Минпромторге напомнили, что ограничения на продажу товаров в одни руки ранее вводились торговыми сетями - при этом не было реального недостатка социально значимых товаров. Такие меры носили кратковременный характер и использовались в тех случаях, когда товары в период повышенного, эмоционально обусловленного спроса единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления, для последующей перепродажи по завышенным ценам.
"Именно в случае таких спекуляций могут даваться рекомендации ограничить отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту", - подчеркнули в министерстве.