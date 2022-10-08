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Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов по ДНР
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 200 снарядов и ракет, сообщили в Народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:49
2022-10-08T10:49
2022-10-08T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 200 снарядов и ракет, сообщили в Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 213 боеприпасов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также минометов калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Огонь велся по районам десяти населённых пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли. Повреждены девять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов по ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более двухсот снарядов за сутки по территории республики