https://ria.ru/20221008/obstrely-1822429443.html

Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.10.2022

Украинские войска за сутки выпустили более двухсот снарядов по ДНР

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 200 снарядов и ракет, сообщили в Народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:49

2022-10-08T10:49

2022-10-08T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155567_0:73:3073:1802_1920x0_80_0_0_d08d1dc3e8544167b0cd61cd8b956d08.jpg

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 200 снарядов и ракет, сообщили в Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 213 боеприпасов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также минометов калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Огонь велся по районам десяти населённых пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли. Повреждены девять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика