https://ria.ru/20221008/obstrely-1822395785.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 08.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, а также Куйбышевский район Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T00:12

2022-10-08T00:12

2022-10-08T00:12

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк (днр)

сцкк

куйбышевский район

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, а также Куйбышевский район Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 21.39 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 23.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20221007/grad-1822318720.html

макеевка

донецк (днр)

куйбышевский район

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макеевка, донецк (днр), сцкк, куйбышевский район