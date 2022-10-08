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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/obstrely-1822395785.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, а также Куйбышевский район Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:12
2022-10-08T00:12
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк (днр)
сцкк
куйбышевский район
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, а также Куйбышевский район Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 21.39 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 23.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20221007/grad-1822318720.html
макеевка
донецк (днр)
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макеевка, донецк (днр), сцкк, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк (ДНР), СЦКК, Куйбышевский район
00:12 08.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли районы Макеевки и Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, а также Куйбышевский район Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 21.39 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 23.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 17:37Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецк (ДНР)СЦКККуйбышевский район
 
 
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