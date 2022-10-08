https://ria.ru/20221008/obstrel-1822488233.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:36
2022-10-08T16:36
2022-10-08T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.38 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.59 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822484217.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов