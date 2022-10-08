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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/obstrel-1822488233.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:36
2022-10-08T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.38 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.59 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822484217.html
донецк (днр)
макеевка
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
16:36 08.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенный жилой дом
Разрушенный жилой дом - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный жилой дом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.38 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.59 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:10
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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