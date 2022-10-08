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Зеленский призвал ЕС взять курс на полную "независимость от России" - РИА Новости, 08.10.2022
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Зеленский призвал ЕС взять курс на полную "независимость от России"
Зеленский призвал ЕС взять курс на полную "независимость от России" - РИА Новости, 08.10.2022
Зеленский призвал ЕС взять курс на полную "независимость от России"
Владимир Зеленский во время выступления на Черногорском форуме безопасности призвал страны ЕС и в частности Балканы начать курс "независимости от России" в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:27
2022-10-08T20:27
в мире
владимир зеленский
евросоюз
нато
россия
экономика
украина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Черногорском форуме безопасности призвал страны ЕС и в частности Балканы начать курс "независимости от России" в политике, экономике и энергетике, укрепляя свое сотрудничество, видеообращение опубликовано в субботу в Telegram-канале.&nbsp;Он отметил, что страны европейского региона должны укреплять союзы и сотрудничество, при этом избавляясь от всех видов зависимости от России.Зеленский акцентировал внимание на предложениях Киева для обновления архитектуры безопасности Украины и Европы, представленных в проекте под названием "Киевский договор по безопасности" (Kyiv security compact), который, по его мнению, может стать фундаментальной предпосылкой мира на востоке Европы. При этом он отметил, что учитывая "интенсивность войны", украинской армии нужны большие объемы поставок оружия.Офис Владимира Зеленского опубликовал 13 сентября проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.По словам Медведева, это почти то же, что применить к Украине статью 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Статья 5 гласит, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.
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в мире, владимир зеленский, евросоюз, нато, россия, экономика, украина
В мире, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Россия, Экономика, Украина
20:27 08.10.2022
 
Зеленский призвал ЕС взять курс на полную "независимость от России"

Зеленский призвал ЕС взять курс на "независимость от России" в политике и энергетике

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на Черногорском форуме безопасности призвал страны ЕС и в частности Балканы начать курс "независимости от России" в политике, экономике и энергетике, укрепляя свое сотрудничество, видеообращение опубликовано в субботу в Telegram-канале. 
"Все государства Европы должны демонтировать любые российские сети влияния, чтобы не было распространения дезинформации, коррупции и преступной политики. Для Балкан это важно не меньше, чем для нашей части Европы. Поэтому все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи - экономические зависимости, энергетические, политические - любые", - заявил Зеленский во время видеовыступления. 
Он отметил, что страны европейского региона должны укреплять союзы и сотрудничество, при этом избавляясь от всех видов зависимости от России.
Зеленский акцентировал внимание на предложениях Киева для обновления архитектуры безопасности Украины и Европы, представленных в проекте под названием "Киевский договор по безопасности" (Kyiv security compact), который, по его мнению, может стать фундаментальной предпосылкой мира на востоке Европы. При этом он отметил, что учитывая "интенсивность войны", украинской армии нужны большие объемы поставок оружия.
Офис Владимира Зеленского опубликовал 13 сентября проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.
По словам Медведева, это почти то же, что применить к Украине статью 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Статья 5 гласит, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.
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