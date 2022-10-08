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Сербия построит нефтепровод в Венгрию, заявил Вучич - РИА Новости, 08.10.2022
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Сербия построит нефтепровод в Венгрию, заявил Вучич
Сербия построит нефтепровод в Венгрию, заявил Вучич - РИА Новости, 08.10.2022
Сербия построит нефтепровод в Венгрию, заявил Вучич
Сербия по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами, заявил президент Сербии... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:42
2022-10-08T18:34
в мире
александр вучич
сербия
венгрия
александр вулин
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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Сербия по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами, заявил президент Сербии Александр Вучич.Ранее он сказал, что власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру. Накануне сербское миненэрго сообщило о рассмотрении двух вариантов прокладки нефтепровода для соединения с "Дружбой" в Венгрии."Республика Сербия, согласно договору с премьером Венгрии Виктором Орбаном, начнет строительство нефтепровода до населенного пункта Алдьё протяженность 128 километров, Нови-Сад – Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам и, имея связь с Хорватией, сможем выбирать меньший транзитный налог и более выгодный вариант для Сербии", - заявил сербский лидер.По его словам, этот проект стоил бы до 100 миллионов евро, а также рассматривается строительство нефтепровода через Северную Македонию до порта Дуррес в Албании."Наши резервы нефти в данный момент составляют 506 тысяч тонн дизеля и 119 тысяч тонн бензина, из них готового дизеля в данный момент 287 тысяч тонн, а нефти в переработке для дизеля 220 тысяч тонн, что нам достаточно на 75 дней, если бы кто-то прервал поставки нефти нам, и на 59 дней – резервы бензина", - указал Вучич.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html
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в мире, александр вучич, сербия, венгрия, александр вулин
В мире, Александр Вучич, Сербия, Венгрия, Александр Вулин
12:42 08.10.2022 (обновлено: 18:34 08.10.2022)
 
Сербия построит нефтепровод в Венгрию, заявил Вучич

Президент Вучич: Сербия будет строить нефтепровод протяженностью 128 км в Венгрию

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг Республики Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Сербия по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее он сказал, что власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру. Накануне сербское миненэрго сообщило о рассмотрении двух вариантов прокладки нефтепровода для соединения с "Дружбой" в Венгрии.
"Республика Сербия, согласно договору с премьером Венгрии Виктором Орбаном, начнет строительство нефтепровода до населенного пункта Алдьё протяженность 128 километров, Нови-Сад – Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам и, имея связь с Хорватией, сможем выбирать меньший транзитный налог и более выгодный вариант для Сербии", - заявил сербский лидер.
По его словам, этот проект стоил бы до 100 миллионов евро, а также рассматривается строительство нефтепровода через Северную Македонию до порта Дуррес в Албании.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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"Наши резервы нефти в данный момент составляют 506 тысяч тонн дизеля и 119 тысяч тонн бензина, из них готового дизеля в данный момент 287 тысяч тонн, а нефти в переработке для дизеля 220 тысяч тонн, что нам достаточно на 75 дней, если бы кто-то прервал поставки нефти нам, и на 59 дней – резервы бензина", - указал Вучич.
ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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