https://ria.ru/20221008/mosty-1822458472.html
В Воронежской области усилят охрану мостов
В Воронежской области усилят охрану мостов - РИА Новости, 08.10.2022
В Воронежской области усилят охрану мостов
Охрана железнодорожных и автомобильных мостов будет усилена в Воронежской области, сообщает в субботу правительство региона. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:47
2022-10-08T13:47
2022-10-08T13:47
происшествия
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Охрана железнодорожных и автомобильных мостов будет усилена в Воронежской области, сообщает в субботу правительство региона."По поручению губернатора Александра Гусева в Воронежской области усилена охрана железнодорожных и дорожных мостов", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
В Воронежской области усилят охрану мостов
В Воронежской области усилят охрану железнодорожных и автомобильных мостов