Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области усилят охрану мостов - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/mosty-1822458472.html
В Воронежской области усилят охрану мостов
В Воронежской области усилят охрану мостов - РИА Новости, 08.10.2022
В Воронежской области усилят охрану мостов
Охрана железнодорожных и автомобильных мостов будет усилена в Воронежской области, сообщает в субботу правительство региона. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:47
2022-10-08T13:47
происшествия
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/03/1488610391_0:432:2872:2048_1920x0_80_0_0_8aefdbb1dd1fbff3e24ff5591631263f.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Охрана железнодорожных и автомобильных мостов будет усилена в Воронежской области, сообщает в субботу правительство региона."По поручению губернатора Александра Гусева в Воронежской области усилена охрана железнодорожных и дорожных мостов", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/03/1488610391_0:347:2268:2048_1920x0_80_0_0_d1e78c22f10214d20fc56469758943de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
13:47 08.10.2022
 
В Воронежской области усилят охрану мостов

В Воронежской области усилят охрану железнодорожных и автомобильных мостов

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в медиабанкЧернавский мост в Воронеже
Чернавский мост в Воронеже - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Чернавский мост в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Охрана железнодорожных и автомобильных мостов будет усилена в Воронежской области, сообщает в субботу правительство региона.
"По поручению губернатора Александра Гусева в Воронежской области усилена охрана железнодорожных и дорожных мостов", - говорится в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вчера, 12:39
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста
 
ПроисшествияАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьНациональный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала