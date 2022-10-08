https://ria.ru/20221008/mosty-1822458472.html

В Воронежской области усилят охрану мостов

В Воронежской области усилят охрану мостов - РИА Новости, 08.10.2022

В Воронежской области усилят охрану мостов

Охрана железнодорожных и автомобильных мостов будет усилена в Воронежской области, сообщает в субботу правительство региона. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:47

2022-10-08T13:47

2022-10-08T13:47

происшествия

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Охрана железнодорожных и автомобильных мостов будет усилена в Воронежской области, сообщает в субботу правительство региона."По поручению губернатора Александра Гусева в Воронежской области усилена охрана железнодорожных и дорожных мостов", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту