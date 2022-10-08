https://ria.ru/20221008/most-1822466604.html

СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты

СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты - РИА Новости, 08.10.2022

СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты

Следственный комитет РФ показал работу следователей и криминалистов на Крымском мосту, где взорвался грузовик, соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:35

2022-10-08T14:35

2022-10-08T14:35

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ показал работу следователей и криминалистов на Крымском мосту, где взорвался грузовик, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.По данным СК РФ, в результате случившегося погибли три человека, тела двух из них - мужчины и женщины уже достали из воды. Вероятно, они ехали возле взорвавшегося грузовика. Кроме того, следствие установило, что владелец грузовика - житель Кубани, по месту его жительства идут следственные действия.Так, на видео, длительность которого 21 секунда, видно, что на месте происшествия работают криминалисты и следователи СК РФ, которые фиксируют последствия взрыва. На проезжей части лежат обломки, вероятно, грузовика, который взорвался. Часть бортов моста повреждены и разорваны.

https://ria.ru/20221008/vzryv-1822459428.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей после взрыва на Крымском мосту. Кадры СК РФ Следователи СК РФ осматривают место ЧП на Крымском мосту 2022-10-08T14:35 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту