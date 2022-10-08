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СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты - РИА Новости, 08.10.2022
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СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты
СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты - РИА Новости, 08.10.2022
СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты
Следственный комитет РФ показал работу следователей и криминалистов на Крымском мосту, где взорвался грузовик, соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ показал работу следователей и криминалистов на Крымском мосту, где взорвался грузовик, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.По данным СК РФ, в результате случившегося погибли три человека, тела двух из них - мужчины и женщины уже достали из воды. Вероятно, они ехали возле взорвавшегося грузовика. Кроме того, следствие установило, что владелец грузовика - житель Кубани, по месту его жительства идут следственные действия.Так, на видео, длительность которого 21 секунда, видно, что на месте происшествия работают криминалисты и следователи СК РФ, которые фиксируют последствия взрыва. На проезжей части лежат обломки, вероятно, грузовика, который взорвался. Часть бортов моста повреждены и разорваны.
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Работа следователей после взрыва на Крымском мосту. Кадры СК РФ
Следователи СК РФ осматривают место ЧП на Крымском мосту
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
14:35 08.10.2022
 
СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты

СК показал кадры с Крымского моста, где после ЧП работают следователи и криминалисты

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ показал работу следователей и криминалистов на Крымском мосту, где взорвался грузовик, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
По данным СК РФ, в результате случившегося погибли три человека, тела двух из них - мужчины и женщины уже достали из воды. Вероятно, они ехали возле взорвавшегося грузовика. Кроме того, следствие установило, что владелец грузовика - житель Кубани, по месту его жительства идут следственные действия.
Так, на видео, длительность которого 21 секунда, видно, что на месте происшествия работают криминалисты и следователи СК РФ, которые фиксируют последствия взрыва. На проезжей части лежат обломки, вероятно, грузовика, который взорвался. Часть бортов моста повреждены и разорваны.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 13:54
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Национальный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мосту
 
 
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