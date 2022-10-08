https://ria.ru/20221008/most-1822466604.html
СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты
СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты - РИА Новости, 08.10.2022
СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты
Следственный комитет РФ показал работу следователей и криминалистов на Крымском мосту, где взорвался грузовик, соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ показал работу следователей и криминалистов на Крымском мосту, где взорвался грузовик, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.По данным СК РФ, в результате случившегося погибли три человека, тела двух из них - мужчины и женщины уже достали из воды. Вероятно, они ехали возле взорвавшегося грузовика. Кроме того, следствие установило, что владелец грузовика - житель Кубани, по месту его жительства идут следственные действия.Так, на видео, длительность которого 21 секунда, видно, что на месте происшествия работают криминалисты и следователи СК РФ, которые фиксируют последствия взрыва. На проезжей части лежат обломки, вероятно, грузовика, который взорвался. Часть бортов моста повреждены и разорваны.
https://ria.ru/20221008/vzryv-1822459428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа следователей после взрыва на Крымском мосту. Кадры СК РФ
Следователи СК РФ осматривают место ЧП на Крымском мосту
2022-10-08T14:35
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
СК показал кадры с Крымского моста, где работают следователи и криминалисты
СК показал кадры с Крымского моста, где после ЧП работают следователи и криминалисты