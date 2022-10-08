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Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем - РИА Новости, 08.10.2022
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Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем
Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем - РИА Новости, 08.10.2022
Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем
Городские службы в субботу промоют дороги и тротуары Москвы шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:52
2022-10-08T09:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Городские службы в субботу промоют дороги и тротуары Москвы шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб."Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой", - пояснил заммэра.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:52 08.10.2022
 
Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем

Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем для подготовки к зиме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы моет тротуар на Кудринской площади в Москве
Сотрудник коммунальной службы моет тротуар на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник коммунальной службы моет тротуар на Кудринской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Городские службы в субботу промоют дороги и тротуары Москвы шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - заявил Бирюков.
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Он подчеркнул, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб.
"Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой", - пояснил заммэра.
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