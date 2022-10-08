https://ria.ru/20221008/moskva-1822421430.html

Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем

Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем - РИА Новости, 08.10.2022

Городские службы промоют дороги и тротуары Москвы шампунем

Городские службы в субботу промоют дороги и тротуары Москвы шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:52

2022-10-08T09:52

2022-10-08T09:52

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Городские службы в субботу промоют дороги и тротуары Москвы шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб."Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой", - пояснил заммэра.

https://ria.ru/20221007/moskva-1822154340.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва