https://ria.ru/20221008/mobilizatsiya-1822440315.html

Мобилизованные в Татарстане отрабатывают стрельбу

Мобилизованные в Татарстане отрабатывают стрельбу - РИА Новости, 08.10.2022

Мобилизованные в Татарстане отрабатывают стрельбу

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие на полигоне в Татарстане выполнили стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:53

2022-10-08T11:53

2022-10-08T11:57

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

центральный военный округ

ак-74

частичная мобилизация в россии

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САМАРА, 8 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие на полигоне в Татарстане выполнили стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Мобилизованные граждане проходят обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г. К. Жукова Краснознаменного училища. Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка", - говорится в сообщении.Данное упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою, уточнили в ЦВО.Также военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК и совершенствовали навыки передвижения на поле боя.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822343735.html

https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822250721.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, центральный военный округ, ак-74, частичная мобилизация в россии