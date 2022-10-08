11:53 08.10.2022 (обновлено: 11:57 08.10.2022)
Мобилизованные в Татарстане отрабатывают стрельбу
Мобилизованные в Татарстане отрабатывают стрельбу и метание гранаты по танкам
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР. Архивное фото
САМАРА, 8 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие на полигоне в Татарстане выполнили стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Мобилизованные граждане проходят обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г. К. Жукова Краснознаменного училища. Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка", - говорится в сообщении.
Данное упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою, уточнили в ЦВО.
Также военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК и совершенствовали навыки передвижения на поле боя.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.